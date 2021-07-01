«Была бы кастрюлька побольше, а энергии хватит на всех…»

Успешные семьи Приволжья поделились своими секретами успеха.

Грандиозным концертом завершился в столице Чувашии конкурс-фестиваль «Успешная семья Приволжья». В День семьи, любви и верности чествовали без исключения всех участников, ибо каждый из них по праву достоин самых высоких похвал. Ну и, конечно, на заключительной церемонии были названы победители. Звание «Успешная семья Приволжья — 2021» получила самая большая семья Абакшиных из Пермского края, лауреатами второй степени стали Львовы из Чувашии, «бронза» — за семьей Корякиных из Удмуртии.

Победы достойны все

Церемонию награждения успешных семей Приволжья открыли заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев и вице-премьер — руководитель Минобразования Чувашии Алла Салаева. Они поздравили как участников конкурса, так и собравшиеся на праздник семьи с Днем семьи, любви и верности. Среди приглашенных на праздник были как семьи, чей семейный стаж составляет более полувека, так и молодожены, скрепившие свой союз всего несколько часов назад. Объявляя итоги конкурса, председатель жюри, депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что в положение конкурса внесены коррективы: каждая семья получит свою номинацию, кроме тех, что были предусмотрены вначале, поскольку каждый участник по-своему уникален.

Так, в номинации «Моя семья — мое богатство» победили Валякины из Пензенской области, в их семье воспитываются четверо ребятишек. «Хранительницей традиций» была признана семья Шутливых из Нижегородской области. Самыми добросердечными стала семья Филипповых из Самарской области, в которой воспитываются в том числе и ребятишки с проблемами здоровья. А приз зрительских симпатий достался Мещеряковым из Мордовии. Отмечены были и другие семьи, никто не остался без подарков от организаторов конкурса.

У кого — древо, а у кого — сцена

Вспомнили на заключительной церемонии и то, как насыщенно и интересно проходили конкурсные испытания, каждая семья старалась показать свою уникальность, раскрыть свои увлечения и таланты.

В многодетной семье Мусаевых из Оренбургской области, с которыми мы познакомились за кулисами еще в первый день испытаний, за это время успели отметить день рождения старшего сына Никиты. А четырехлетние дочурки Мусаевых Василиса и Варвара просто очаровали всех своими яркими костюмами, которые сшила им мама. Семья привезла на конкурс историю своего родового древа, в котором насчитывается 18 поколений.

А вот Корякины из Удмуртии сумели покорить публику своим творчеством, недаром мама — директор районного Дома культуры. Их «визитная карточка» стала одной из лучших.

«Не зря так тщательно готовились, столько репетировали. Было, конечно, нелегко, мы ведь с супругом оба работаем, так что основные наши вдохновители и затейники — это наши дети, а их у нас шестеро. Дружно собрались и все исполнили, как надо», — призналась хранительница домашнего очага семьи Корякиных мама Наталья.

Впрочем, трудности Корякины, как и другие многодетные семьи-участницы, привыкли преодолевать сообща. «В большой семье иначе и быть не может, — мудро подметил папа Алексей. — Участие в конкурсах, конечно, нас сплачивает и вдохновляет, но гораздо важнее то, как у нас проходят обычные дни, как ежедневно строятся взаимоотношения».

«Семья — это постоянный труд, работа и с детьми, и над собой, — добавила Наталья. — Мы учим детей ставить себе цели, достигать их, не лениться, чтобы занять свое достойное место в жизни. Главная наша забота, чтобы дети были успешными».

Кто отдает — наполняет сердце

Общаясь с успешными семьями в кулуарах во время фестиваля, мы все больше убеждались, что не так важно, сколько чад в семье — четверо, десять, пятнадцать: родительское сердце «болит» за каждого ребенка.

«Если я чувствую, что у кого-то из детей какие-то проблемы, мы с глазу на глаз это обсуждаем. Даже если его печаль кажется незначительной, он-то ее переживает всей душой, вот это надо принять и понять», — поделилась секретами воспитания мама 13 детей Гульфайрус Исмагилова из солнечного Башкортостана. Мы уже писали в «СЧ», что семья Исмагиловых многонациональная, в ней воспитываются русские, узбекские, башкирские дети и даже ребятишки с чувашскими корнями. «В этом наша изюминка», — обнимая детей, подметила мама.

«Первым мы взяли из детдома годовалого Ильсура, лопоухого и смышленого, сегодня ему уже 16 лет», — с гордостью представила взрослого сына мама. Улыбаясь, то и дело смахивая набежавшую слезу, она друг за другом представляла и других своих детей. «Потом появилась голубоглазая Настенька, а затем пришли не по годам серьезные и любознательные брат с сестрой Ильдар и Карина, творчески одаренные сестренки Лиза и Софья, очаровательная Виктория, отзывчивые Татьяна и Ангелина», — перечисляла собеседница. Так же как и Гульфайрус, многодетные родители могли рассказывать о детях часами: какие они сильные духом, талантливые, а самое главное, несмотря на боль, которую им пришлось испытать в жизни, потеряв своих родных родителей, чуткие и добрые.

«Каково быть приемной матерью? — призадумалась Исмагилова. — Конечно, это нелегкий труд. Но взамен ты учишься любить, а твои старания, заботы, внимание, любовь — все, что отдаешь детям, возвращаются тебе сторицей…»

Кстати, презентация семьи Исмагиловых была, пожалуй, самой красивой и нежной. Дети вместе с мамой под мелодичную песню исполнили казахский национальный танец (Гульфайрус по национальности казашка). Суть танца была в том, что один лебедь не смог летать из-за сломанного крыла, но другие птицы пришли к нему на помощь и помогли взлететь.

Оригинальными были выступления и других участников. Семья Рыбаковых из Марий Эл рассказала удивительную сказку «Теремок» в стихах, как в одной семье поселилось счастье, и однажды к крылечку подошли двое детей, которые были приняты в семью, а потом в домик постучались еще пятеро ребятишек. «Заходите, дети, в дом, всем там хватит места в нем!..» — обнимали деток родители. Таков счастливый конец сказки, оказавшейся реальностью.

Семья из Татарстана Наиля Латыпова и Раисы Минуллиной представила театр теней, домочадцы рассказали поучительную историю о том, как важно любить и быть любимым, и прочли проникновенные стихи. «Кто берет — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце!» — под таким девизом живет эта многодетная семья. Если посчитать и маленьких, и взрослых, и своих, и приемных детей этой семьи, то всех вместе получится 16! Взявшись за руки, они едва уместились на сцене. И это далеко не предел на фестивале «Успешная семья».

Феномен Дойной — на всю страну

Самой многочисленной на конкурсе оказалась семья Абакшиных из Пермского края. Когда на презентации семей около двух десятков молодых артистов в ярких бирюзовых костюмах вместе с мамой заполнили всю сцену и дружно исполнили спортивный танец, зал взорвался аплодисментами.

«СЧ» в предыдущих номерах уже немного рассказала уникальную историю этой семьи. Напомним, в деревне Дойной Куединского района несколько лет назад встал вопрос о расформировании малокомплектной школы, где не хватало учеников. Тогда директор Светлана Абакшина убедила односельчан взять в семьи приемных детей и вместе с мужем Андреем подала пример, приняв в свою семью 15 ребятишек.

«Много добрых людей тогда откликнулось, немало среди них педагогов, — рассказала корреспонденту «СЧ» сама Светлана. — Сейчас у нас в школе обучаются 100 детей, 85 из них — дети из замещающих семей. Мы активно вовлекли ребят в спорт, творчество, организовали кружки, словом, заставили их поверить в себя. А потом заметили, как они стали подтягиваться в учебе.

Деревня Дойная совсем маленькая, всего 450 человек, а знают о ней и в районе, и в крае. Даже фильм об Абакшиных сняли. А недавно ребята участвовали в краевых соревнованиях по ГТО, заняли второе место и теперь готовятся к всероссийским состязаниям…

— Сколько же всего у вас детей? — пришлось уточнить у Светланы, дабы не сбиться со счета.

— 22! Некоторые уже работают, учатся в вузах, а 14 ребят — еще школьники, — перечислила мать-героиня. — Кровный у меня один сын, он давно уже взрослый, и обожает своих братьев и сестер. На Новый год мы непременно собираемся все вместе, в нашем большом доме стоит шум и гам, и это, с ума сойти, как весело! — рассмеялась счастливая мама.

Конечно, ее всегда спрашивают, как она со всеми справляется.

— Что значит справляться? — удивилась Светлана, за годы материнства уяснившая для себя, что не стоит переделывать ребенка под себя. — Многие родители пытаются сделать детей «удобными», наставляя их: «А вот в наше время…» или «Когда я была маленькой…» Ну не работает это, при таком подходе общего языка не найти. А вот самим подстроиться под детей, стать им не только наставником, но и понимающим другом, которому можно довериться, — вот это правильный подход. Тогда дети тебе сами во всем помогать будут — и по хозяйству, и с младшими ребятишками. А сколько у нас радости в семье — дни рождения, праздники, успехи. Это окрыляет!..

Мечтает Светлана лишь о том, чтобы феномен их семьи и деревни распространялся как можно дальше — на район, край и страну. «Тогда все дети будут счастливы, а вместе с ними и мы», — сказала Светлана Абакшина.

А четверть века назад…

Очаровали своим выступлением членов жюри и зрительный зал еще в первый день испытаний и представители Чувашии — семья Львовых. В своей «визитной карточке» Александр, Татьяна и их девять детей отправились в виртуальное путешествие на «машине времени» и перенеслись в тот день, когда 25 лет назад зародилась их семья. Супруги не только рассказали, но и спели о том, как мечтали, и как их мечты сбывались с появлением сыновей и дочек. А затем взрослых поддержали и юные артисты…

Еще в начале конкурса Львовы отметили, что неважно, кто станет победителем на конкурсе успешных семей. «Весь этот период подготовки запомнится нам как интереснейшее приключение, уже одно, что мы стали ближе, дружнее, дорогого стоит», — призналась Татьяна, заметив, что главное на фестивале — это эмоции, общение с такими же большими семьями. «Например, семья из Татарстана давно уже стала нам чуть ли не родной, — добавил папа Александр. — Встречаемся с ними на конкурсах, соперничаем в выступлениях, наступаем друг другу на пятки, но при этом крепко дружим».

Как рассказывала «СЧ», у Львовых есть замечательная традиция снимать семейное кино. Так вот, как сообщили по секрету их дети, на подходе новый киношедевр — об участии в «Успешной семье Приволжья 2021» и дружбе конкурсантов. В фильм, кстати, войдет и песня, которую придумали и исполнили младшие Львовы в подарок родителям на 25-летнюю годовщину их свадьбы.

Что же касается секрета успеха семьи, а об этом журналисты на фестивале пытали всех участников, супруги Львовы пожали плечами. «Мы все успеваем, потому что можем положиться на старших детей, они у нас очень ответственные, — сказала Татьяна. — Ну а стиральной машинке ведь все равно, сколько в ней крутится платьишек, три или пять. Как говорится, была бы кастрюлька побольше, а энергии хватит на всех…»