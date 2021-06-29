Чувашия впервые примет семейный конкурс-фестиваль ПФО

Дарят заботу и учат добру

Семьи из всех регионов Приволжского федерального округа соберутся на следующей неделе в Чебоксарах. 7 июля в столице Чувашии стартует окружной конкурс-фестиваль «Успешная семья Приволжья». Проводится он ежегодно начиная с 2012 года. Наша республика «Успешную семью…» принимает впервые.

По мнению заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева, Чувашия станет хорошей площадкой для фестиваля семейных ценностей. «В республике проводится целенаправленная работа по укреплению духовно-нравственных традиций и института семьи, — отметил он. — Жители региона имеют свою самобытность, хранят культуру и преемственность лучших семейных традиций».

Нашу республику на конкурсе представит семья Львовых, три года назад ставшая победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2018» в номинации «Многодетная семья». Об этих замечательных людях мы обязательно расскажем в следующих номерах, а сегодня начнем знакомить вас с участниками конкурса из других регионов.

АЛЛА САЛАЕВА,

заместитель председателя правительства — министр образования и молодежной политики Чувашии: «Для Чувашии большая честь принимать финал конкурса «Успешная семья Приволжья». В республику приедут более 160 человек — 14 семей и члены жюри. Оргкомитетом конкурса проделана большая работа. Будет организована онлайн-трансляция, для конкурсантов подготовлена насыщенная культурная программа. Главное — будут соблюдены все нормы эпидемиологической безопасности. Конечно же, будем болеть за семью Львовых из Чебоксар. Супруги Александр и Татьяна прожили в браке 25 лет, воспитали 9 детей, 6 из которых приемные. Все участники конкурса «Успешная семья Приволжья» — пример для всех. Главное, что их объединяет, — это милосердие. Победы достойна каждая семья. Рады приветствовать всех в Чувашии!»

Пензенская область — семья Марии и Евгения Валякиных

Мария Валякина — медсестра, ее муж Евгений — сварщик. Несколько лет они работали в Москве, но большой и суетливый город так и не прижился в сердце, хотелось в Каменку, где все близкие и все родное. Молодая семья осуществила мечту, купила на родине просторный дом, появились на свет дочка и сын, Ева и Артем. А потом Мария устроилась на работу в Каменский социальный приют для детей и подростков. И — решила взять в дом приемных детей, перед этим, конечно, посоветовавшись с мужем. Так в семье появились Артем и Римма.

«Сразу стало понятно, что это мои дети. Хотя словами трудно объяснить, я их сразу почувствовала и была уверена, что смогу полюбить», — вспоминает Мария.

Теперь их семья — огромный мир, где время летит быстро, потому что наполнено движением, делами и планами. У Валякиных есть подсобное хозяйство, от которого семья получает мясо, овощи и фрукты. Дети с ранних лет понимают, что лениться нельзя, и, чем могут, помогают родителям. Смотришь на эту дружную семью и не понимаешь — какие дети кровные, а какие нет: внешне все похожи и все льнут к маме и папе.

Семья Валякиных имеет благодарности за хорошее воспитание своих детей, грамоты за участие в конкурсах, фестивалях разных уровней.

Нижегородская область — семья Алексея и Ольги Шутливых

Одна случайная встреча на дне рождения общей знакомой стала судьбоносной для Алексея и Ольги — с той поры они вместе. Супруги решили обосноваться в Гагине — Алексей переехал из города и устроился на работу мастером АБЗ. Ольга продолжала работать в Моисеевской школе, а после ее закрытия стала преподавать в Гагинской школе. В семье один за другим появились на свет Паша и Слава. Паша уже учится в школе, а Слава скоро пойдет в первый класс.

В свободное время Алексей интересуется музыкой — жена разделяет его страсть, супруги несколько раз ездили на рок-фестиваль «Доброфест». Ольга занимается спортом, сторонница активного отдыха. Дети посещают кружки по футболу и гимнастике. Будучи учителем, Ольга заметила маленького Мишу, который оказался в сложной жизненной ситуации.

После обсуждения супруги решили усыновить ребенка. «Хорошо приняли Мишу наши дети, поддержали наше решение и родители. Считаю, что совместное времяпрепровождение способствует сплочению», — заметила Ольга.

Семья Шутливых дважды награждена дипломом губернатора Нижегородской области «За спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность». В 2020 году они стали победителями Международного фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».

Республика Марий Эл — семья Елены и Александра Рыбаковых

Елена и Александр Рыбаковы из Оршанского района Республики Марий Эл состоят в браке уже 23 года. Как сообщила ГТРК Марий Эл, за это время семья пополнилась 11 детьми, из которых 7 ребят приемные. «Тут все наши — мы воспитываем детей и стараемся им все дать. Они воспитываются в любви и радости», — рассказала Елена.

Семья Рыбаковых имеет большое домашнее хозяйство размером 0,5 гектара. Дети не остаются в стороне, помогают родителям по дому и ухаживают за животными — кормят коз и цыплят, присматривают за курами и кроликами.

В свободное время родители с детьми ходят в туристические походы, посещают театры, кино, выставки, ездят на рыбалку или в лес за грибами и ягодами, катаются на велосипедах, лыжах.

В 2019 году семья Рыбаковых заняла 2-е место в республиканском конкурсе «Лучшая замещающая семья года» и победила в номинации конкурса «Спортивная семья», принимала участие в семейном слете «Клевая рыбалка» и награждена грамотой организаторов.

Саратовская область — семья Анны Франк и Федора Николаева

В семье Анны Франк и Федора Николаева из Энгельса воспитываются пятеро детей, трое из которых — приемные. Как считают родители, в семье царят поддержка, взаимоуважение и доверие.

«Наши дети живут в уютной домашней атмосфере, где бережно относятся к сохранению семейных традиций, — рассказала Анна Франк-Николаева. — Они всегда гостеприимны, любят путешествовать, любознательны, стремятся к знаниям. Наш девиз по жизни: «Один за всех, все за одного!»

Дети в семье любят заниматься спортом и творчеством. Приемные дети Юрий, Кирилл и родной сын Дмитрий вместе посещают спортивную секцию смешанных единоборств.

Приемная дочь Валерия увлекается танцами, рисованием и алмазной мозаикой. Старший сын учится в медицинском колледже и готовится стать медбратом.

В 2021 году семья стала победителем фестиваля-конкурса в Саратове «Я — приемный родитель», а также регионального этапа окружного конкурса «Успешная семья Приволжья».

Республика Мордовия — семья Виктора и Светланы Мещеряковых

Виктор и Светлана Мещеряковы из поселка Красная Пресня Ковылкинского района Мордовии живут вместе более 18 лет. В их большой семье — семеро детей. И шестеро из них являются приемными. Виктор — отличный семьянин, человек, на которого можно положиться, говорят знающие Мещеряковых люди. И Светлана ему под стать — добрая, общительная, всегда готова прийти на помощь.

Все ребята в этой семье — творческие личности, играют на музыкальных инструментах, рисуют картины, сочиняют стихи, занимаются рукоделием и даже разрабатывают компьютерные программы. На дни рождения и праздники под предводительством мамы и папы устраиваются маленькие семейные концерты, где задействованы все члены семьи.

Вместе взрослые и дети отправляются и в небольшие путешествия — им одинаково интересны как экскурсии по святым местам, так и туристические походы.

В копилке семейных достижений у Мещеряковых грамоты и дипломы за различные творческие конкурсы.

А мама Светлана награждена Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия I степени.

Оренбургская область — семья Владлена и Елены Мусаевых

В этой семье четверо детей — два мальчика и две девочки. Оба супруга работают в школе № 8 города Гай — папа, участник конкурса «Учитель года», преподает английский язык, мама — заместитель директора по воспитательной работе. Дети Владлена и Елены занимаются в различных секциях и кружках и по мере сил помогают родителям в волонтерской работе.

Когда началась пандемия коронавируса, семья Мусаевых сразу подключилась к популярной акции #МыВместе. Елена купила фурнитуру, ткань, резинки и начала шить многоразовые маски. Сначала детям, родным, друзьям, потом бесплатно для других добровольцев, медицинских работников округа, воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Островок». Это был тот самый случай, когда добро стало семейным делом: Владлен с детьми кроили и вырезали, а Елена шила маски. Кроме того, супруги доставляли продукты питания и лекарства пожилым горожанам.

«Научить добру невозможно. Его можно только привить, — считают Мусаевы. — А когда дети видят, что их родители регулярно помогают кому-то, делятся с окружающими тем, что у них есть, то творить добро для них становится чем-то совершенно естественным».

Семья Мусаевых стала победителем в муниципальном конкурсе «Лучшая многодетная семья» и в областном конкурсе «Лучшая многодетная семья Оренбуржья — 2021».

Подготовили Екатерина Александрова, Николай Архипов

Фото успешная-семья-волга.рф