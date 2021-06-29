Чувашия впервые примет семейный конкурс-фестиваль ПФО

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дарят заботу и учат добру

Семьи из всех регионов Приволжского федерального округа соберутся на следующей неделе в Чебоксарах. 7 июля в столице Чувашии стартует окружной конкурс-фестиваль «Успешная семья Приволжья». Проводится он ежегодно начиная с 2012 года. Наша республика «Успешную семью…» принимает впервые.
По мнению заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева, Чувашия станет хорошей площадкой для фестиваля семейных ценностей. «В республике проводится целенаправленная работа по укреплению духовно-нравственных традиций и института семьи, — отметил он. — Жители региона имеют свою самобытность, хранят культуру и преемственность лучших семейных традиций».
Нашу республику на конкурсе представит семья Львовых, три года назад ставшая победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2018» в номинации «Многодетная семья». Об этих замечательных людях мы обязательно расскажем в следующих номерах, а сегодня начнем знакомить вас с участниками конкурса из других регионов.

АЛЛА САЛАЕВА,
заместитель председателя правительства — министр образования и молодежной политики Чувашии:
«Для Чувашии большая честь принимать финал конкурса «Успешная семья Приволжья». В республику приедут более 160 человек — 14 семей и члены жюри. Оргкомитетом конкурса проделана большая работа. Будет организована онлайн-трансляция, для конкурсантов подготовлена насыщенная культурная программа. Главное — будут соблюдены все нормы эпидемиологической безопасности. Конечно же, будем болеть за семью Львовых из Чебоксар. Супруги Александр и Татьяна прожили в браке 25 лет, воспитали 9 детей, 6 из которых приемные. Все участники конкурса «Успешная семья Приволжья» — пример для всех. Главное, что их объединяет, — это милосердие. Победы достойна каждая семья. Рады приветствовать всех в Чувашии!»
 
Пензенская область — семья Марии и Евгения Валякиных

Мария Валякина — медсестра, ее муж Евгений — сварщик. Несколько лет они работали в Москве, но большой и суетливый город так и не прижился в сердце, хотелось в Каменку, где все близкие и все родное. Молодая семья осуществила мечту, купила на родине просторный дом, появились на свет дочка и сын, Ева и Артем. А потом Мария устроилась на работу в Каменский социальный приют для детей и подростков. И — решила взять в дом приемных детей, перед этим, конечно, посоветовавшись с мужем. Так в семье появились Артем и Римма.
«Сразу стало понятно, что это мои дети. Хотя словами трудно объяснить, я их сразу почувствовала и была уверена, что смогу полюбить», — вспоминает Мария.
Теперь их семья — огромный мир, где время летит быстро, потому что наполнено движением, делами и планами. У Валякиных есть подсобное хозяйство, от которого семья получает мясо, овощи и фрукты. Дети с ранних лет понимают, что лениться нельзя, и, чем могут, помогают родителям. Смотришь на эту дружную семью и не понимаешь — какие дети кровные, а какие нет: внешне все похожи и все льнут к маме и папе.
Семья Валякиных имеет благодарности за хорошее воспитание своих детей, грамоты за участие в конкурсах, фестивалях разных уровней.

 
Нижегородская область — семья Алексея и Ольги Шутливых

Одна случайная встреча на дне рождения общей знакомой стала судьбоносной для Алексея и Ольги — с той поры они вместе. Супруги решили обосноваться в Гагине — Алексей переехал из города и устроился на работу мастером АБЗ. Ольга продолжала работать в Моисеевской школе, а после ее закрытия стала преподавать в Гагинской школе. В семье один за другим появились на свет Паша и Слава. Паша уже учится в школе, а Слава скоро пойдет в первый класс.
В свободное время Алексей интересуется музыкой — жена разделяет его страсть, супруги несколько раз ездили на рок-фестиваль «Доброфест». Ольга занимается спортом, сторонница активного отдыха. Дети посещают кружки по футболу и гимнастике. Будучи учителем, Ольга заметила маленького Мишу, который оказался в сложной жизненной ситуации.
После обсуждения супруги решили усыновить ребенка. «Хорошо приняли Мишу наши дети, поддержали наше решение и родители. Считаю, что совместное времяпрепровождение способствует сплочению», — заметила Ольга.
Семья Шутливых дважды награждена дипломом губернатора Нижегородской области «За спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность». В 2020 году они стали победителями Международного фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».

 
Республика Марий Эл — семья Елены и Александра Рыбаковых

Елена и Александр Рыбаковы из Оршанского района Республики Марий Эл состоят в браке уже 23 года. Как сообщила ГТРК Марий Эл, за это время семья пополнилась 11 детьми, из которых 7 ребят приемные. «Тут все наши — мы воспитываем детей и стараемся им все дать. Они воспитываются в любви и радости», — рассказала Елена.
Семья Рыбаковых имеет большое домашнее хозяйство размером 0,5 гектара. Дети не остаются в стороне, помогают родителям по дому и ухаживают за животными — кормят коз и цыплят, присматривают за курами и кроликами.
В свободное время родители с детьми ходят в туристические походы, посещают театры, кино, выставки, ездят на рыбалку или в лес за грибами и ягодами, катаются на велосипедах, лыжах.
В 2019 году семья Рыбаковых заняла 2-е место в республиканском конкурсе «Лучшая замещающая семья года» и победила в номинации конкурса «Спортивная семья», принимала участие в семейном слете «Клевая рыбалка» и награждена грамотой организаторов.

 
Саратовская область — семья Анны Франк и Федора Николаева

В семье Анны Франк и Федора Николаева из Энгельса воспитываются пятеро детей, трое из которых — приемные. Как считают родители, в семье царят поддержка, взаимоуважение и доверие.
«Наши дети живут в уютной домашней атмосфере, где бережно относятся к сохранению семейных традиций, — рассказала Анна Франк-Николаева. — Они всегда гостеприимны, любят путешествовать, любознательны, стремятся к знаниям. Наш девиз по жизни: «Один за всех, все за одного!»
Дети в семье любят заниматься спортом и творчеством. Приемные дети Юрий, Кирилл и родной сын Дмитрий вместе посещают спортивную секцию смешанных единоборств.
Приемная дочь Валерия увлекается танцами, рисованием и алмазной мозаикой. Старший сын учится в медицинском колледже и готовится стать медбратом.
В 2021 году семья стала победителем фестиваля-конкурса в Саратове «Я — приемный родитель», а также регионального этапа окружного конкурса «Успешная семья Приволжья».

 
Республика Мордовия — семья Виктора и Светланы Мещеряковых

Виктор и Светлана Мещеряковы из поселка Красная Пресня Ковылкинского района Мордовии живут вместе более 18 лет. В их большой семье — семеро детей. И шестеро из них являются приемными. Виктор — отличный семьянин, человек, на которого можно положиться, говорят знающие Мещеряковых люди. И Светлана ему под стать — добрая, общительная, всегда готова прийти на помощь.
Все ребята в этой семье — творческие личности, играют на музыкальных инструментах, рисуют картины, сочиняют стихи, занимаются рукоделием и даже разрабатывают компьютерные программы. На дни рождения и праздники под предводительством мамы и папы устраиваются маленькие семейные концерты, где задействованы все члены семьи.
Вместе взрослые и дети отправляются и в небольшие путешествия — им одинаково интересны как экскурсии по святым местам, так и туристические походы.
В копилке семейных достижений у Мещеряковых грамоты и дипломы за различные творческие конкурсы.
А мама Светлана награждена Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия I степени.

 
Оренбургская область — семья Владлена и Елены Мусаевых

В этой семье четверо детей — два мальчика и две девочки. Оба супруга работают в школе № 8 города Гай — папа, участник конкурса «Учитель года», преподает английский язык, мама — заместитель директора по воспитательной работе. Дети Владлена и Елены занимаются в различных секциях и кружках и по мере сил помогают родителям в волонтерской работе.
Когда началась пандемия коронавируса, семья Мусаевых сразу подключилась к популярной акции #МыВместе. Елена купила фурнитуру, ткань, резинки и начала шить многоразовые маски. Сначала детям, родным, друзьям, потом бесплатно для других добровольцев, медицинских работников округа, воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Островок». Это был тот самый случай, когда добро стало семейным делом: Владлен с детьми кроили и вырезали, а Елена шила маски. Кроме того, супруги доставляли продукты питания и лекарства пожилым горожанам.
«Научить добру невозможно. Его можно только привить, — считают Мусаевы. — А когда дети видят, что их родители регулярно помогают кому-то, делятся с окружающими тем, что у них есть, то творить добро для них становится чем-то совершенно естественным».
Семья Мусаевых стала победителем в муниципальном конкурсе «Лучшая многодетная семья» и в областном конкурсе «Лучшая многодетная семья Оренбуржья — 2021».

Подготовили Екатерина Александрова, Николай Архипов

 

Фото успешная-семья-волга.рф

Опубликовано: 30 июня 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.