ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ — куратор Приволжского федерального округа:

«Координационный центр Правительства создан по поручению Президента России. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений Президента и Премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу. Отмечу, что у ПФО большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции. Вместе с тем, сложившаяся неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами».