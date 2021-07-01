В большой семье и праздников больше

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщала наша газета, 7 и 8 июля Чувашия впервые примет финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», проходящего под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Соберутся на этот конкурс 14 семей из всех регионов округа. «СЧ» продолжает знакомить вас с участниками «Успешной семьи Приволжья».

Чувашская Республика — семья Александра и Татьяны Львовых

Девять дочек и сыновей подрастают у чебоксарцев Львовых. Глава семейства Александр — индивидуальный предприниматель, а у Татьяны сейчас главная профессия — мама. Сама она, кстати, была единственным ребенком у родителей и с детства мечтала о том, что когда вырастет, у нее будет много детей, в том числе и приемных. И сбылось — в семье Львовых таких детей шестеро.

Взрослые и дети в этой семье — люди творческие. Они режиссируют семейные праздники, снимают мини-фильмы, — сами пишут сценарии, готовят реквизит, исполняют роли, а затем выкладывают свое кино на YouTube. Любят Львовы и участвовать в семейных конкурсах, особенно — во всероссийских. Но главная цель для них — не засветиться на сцене. «Интересно узнавать о больших семьях, живущих в других регионах, — как у них все устроено, чем увлекаются, как справляются с трудностями», — говорит Татьяна.

А о чем мечтает эта дружная семья? «Хочется, чтобы наш труд был не напрасным, чтобы каждый из наших детей смог встать на ноги и найти себя в жизни», — так ответили супруги на вопрос корреспондента «СЧ».

Семья Львовых уже становилась призером конкурса «Успешная семья Приволжья», а три года назад была признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года».

 

Республика Башкортостан — семья Исмагиловых

Исмагиловы стали родителями для 13 детей. Двое родных и двое взятых под опеку ребят уже выросли, обзавелись своими семьями. Сейчас супруги продолжают воспитывать девять детей.

Папа — умный и добрый, умеющий делать все своими руками, мама — оптимист, психолог и педагог — так характеризуют родителей хорошо знающие эту семью люди.

Семья Исмагиловых — многонациональная. «В нашей семье живут русские, узбечки, башкиры — есть и чувашка, — рассказала Гульфайрус Исмагилова. — Я сама казашка по национальности». Такой многонациональный состав привносит в семейный быт особый колорит: Исмагиловы любят готовить национальные блюда, разучивают народные танцы…

На счету у семьи Исмагиловых множество грамот и благодарственных писем за активное участие детей в жизни школы и помощь детям с особыми возможностями здоровья.

 

Самарская область — семья Ильи и Марии Филипповых

Супруги воспитывают 9 детей. Взрослые и юные члены этой семьи все делают вместе — выезжают на природу, устраивают домашние концерты, трудятся в саду и по хозяйству. А работы хватает — ведь семейство проживает в частном доме.

У приемной дочки Филипповых Екатерины есть свое увлечение — она с детства любит вышивать. Недавно благодаря местным властям для семьи Филипповых были приобретены швейные машинки, и шитье с вышиванием стало теперь новым семейным хобби.

А еще Филипповы очень дорожат семейной историей, бережно хранят семейные фотоальбомы и реликвии, среди которых и первые дипломы и грамоты их детей.

За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей, участие в жизни детей, лишенных родительского попечения, супруги награждены благодарственным письмом депутата Государственной Думы России Евгения Серпера (2018 г.)

 

Кировская область — семья Сергея и Людмилы Даровских

Один из главных праздников в этой семье — 9 мая. И взрослые, и дети каждый год обязательно принимают участие в праздновании Дня Победы. 

Знают и ценят Даровские и историю родного края — члены семьи охотно подключаются к конкурсам, посвященным юбилейным датам, прошлому и настоящему Даровского района.

Сергей и Людмила вместе уже двадцать семь лет, выросшие в сельских семьях и привыкшие к труду, они и детей своих приучили не бояться никакой работы. А еще не так давно Даровские построили в своем дворе детскую площадку с горкой и качелями, и поиграть на ней с удовольствием приходит соседская детвора.

Семья Даровских стала лауреатом областного фестиваля «Вятская семья».

 

Ульяновская область — семья Рауткиных

На своих и не своих детей в этой семье не делят. Внимание и родительская забота достаются всем дочкам и сыновьям. Дети в семье Рауткиных мечтают, что когда они вырастут — будут такими же активными, как папа с мамой. Старшие Рауткины, сообщают в отделе соцзащиты Инзенского района, принимают активное участие в социально значимых мероприятиях города и района, участвуют в различных конкурсах. В одном из таких конкурсов, «Наши мамы», проводившимся два года назад, Анастасия Рауткина стала победителем в номинации «Многодетная семья».

Первое место жюри присудило ей не только за творческие таланты, но и за душевный рассказ со сцены о достижениях своих детей.

Семья Рауткиных отмечена благодарностями администрации района и районного совета отцов, благодарственным письмом управления образования за достойное воспитание детей, укрепление семейных традиций и ценностей.

 

Удмуртская Республика — Алексей и Наталья Корякины

Выйти на сцену, вдохновенно спеть, заслужить бурные аплодисменты публики — для большой семьи Корякиных в этом ничего сложного нет. Что и неудивительно, ведь мама Наталья — директор Селтинского районного Дома культуры.

Творческий подход у Корякиных виден во всем — в работе, в учебе, в семейных праздниках. А в большой семье этих праздников всегда больше, говорит Наталья Корякина. Одних только дней рождения детей — аж шесть в году. И каждому ребенку мама адресует поздравления в соцсетях и выкладывает фото улыбающегося именинника. Но самый любимый семейный праздник, конечно же, Новый год. В этом году, например, 1 января Корякины устроили традиционные новогодние «покатушки» с горок, повалялись в снегу, а потом, уставшие и довольные, полакомились лепешками, которые приготовил папа, Алексей Евгеньевич.

В 2021 году семья Корякиных стала победителем регионального этапа конкурса «Успешная семья Приволжья».

 

Республика Татарстан — Наиль Латыпов и Раиса Миннуллина

Об этой большой дружной семье знают не только в Татарстане и России, но и за границей — два года назад о них сняли документальный фильм телевизионщики из Бельгии. Имея своих троих детей, муж с женой приняли в семью еще 13 ребятишек. Мама, Раиса Миннуллина, работает педагогом-организатором в Нурлатском детском доме. И приемные дети — все ее воспитанники. Хозяин дома Наиль Латыпов, работник Зеленодольского мясокомбината, признается, что сам уже давно не делит детей на родных и приемных — все свои. «Меня все спрашивают, как вы все успеваете? Знаете, это один-два ребенка тяжело, а когда их больше — это государство со своими устоями, лидерами и уставом, — говорит Раиса Миннуллина. — С появлением новых детей я стала стократ счастливее. У меня есть правило: я всегда на стороне своих ребят, что бы ни случилось. То, что многие из них успели пережить, рассказывать страшно. Поэтому наша миссия — оберегать их и помогать».

Наиль Латыпов и Раиса Миннуллина являются активными членами Ассоциации приемных семей Республики Татарстан и победителями многих республиканских конкурсов.

 

Пермский край — Светлана и Андрей Абакшины

Об этой семье тоже сняли фильм. Называется он «Феномен Дойной»… Двадцать с лишним лет назад малокомплектная школа деревни Дойная Куединского района Пермского края была на грани закрытия. И тогда директор школы Светлана Абакшина стала убеждать односельчан взять в семьи приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и сохранить школу. Сама директор и ее муж Андрей подали другим пример: взяли в семью 15 детей, 9 из которых были братьями и сестрами. И других людей долго уговаривать не пришлось: в деревне появилось 20 приемных семей, в которых нет разделения на родных и неродных детей. В итоге в деревне Дойная отремонтировали школу, клуб, построили стадион, а десятки обездоленных ребятишек обрели дом и семью.

Светлана и Андрей Абакшины — победители краевого конкурса «Лучшая замещающая семья», они отмечены государственной наградой Пермского края — Нагрудным знаком «За достойное воспитание». А у главы семьи есть и персональная награда — благодарственное письмо главы района «За спасение человека на пожаре».

Подготовили Екатерина Александрова, Николай Архипов

Фото успешная-семья-волга.рф

Опубликовано: 5 июля 2021 г.


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