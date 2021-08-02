Сколько медалей завоевали в Японии спортсмены ПФО

Анжелика, Аделина, Денис и другие

Олимпиада в Токио завершена, но в стране продолжают обсуждать ее самые яркие и самые спорные моменты, обобщать итоги и считать медали.

Посчитали и в ПФО. Как сообщают на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, на летних XXXII Олимпийских играх в составе олимпийской сборной победителями и призерами стали 18 спортсменов округа. Отличились они в таких видах спорта как фехтование, спортивная и художественная гимнастика, стрельба, греко-римская борьба, плавание, волейбол, прыжки с шестом. Из 20 завоеванных медалей 3 — золотые, 3 — бронзовые и 14 — серебряных.