«Заложить еще одну добрую традицию»

Руководитель Благотворительного фонда «АБС Электро» Мария Уляшева вручила подарки школьникам.

Вчера ОАО «ВНИИР» устроило для горожан небольшой, но знаковый праздник. Для этого имелся подходящий повод — 165-летие со дня рождения сербского ученого и изобретателя в области электротехники Николы Теслы.

Торжество прошло в сквере имени известного ученого Николы Теслы, где ему установлен памятник. Сам сквер и монумент были открыты в 2015 году рядом с ОАО «ВНИИР», институтом, который может смело называть себя продолжателем дела инженера-физика. Примечательно, что памятник и благоустроенный сквер стали подарком городу Чебоксары от ОАО «ВНИИР», входящего в Группу компаний «АБС Электро», в знак уважения к горожанам и любви к Чувашии.

165-летие ученого совпало с еще одним крупным и значимым для региона событием — ОАО «ВНИИР» в этом году отмечает 60-летний юбилей.

На праздничной церемонии присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава города Чебоксары Олег Кортунов, заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары Федор Андреев и руководитель Благотворительного фонда «АБС Электро» Мария Уляшева.

Как отметил Анатолий Аксаков, Чувашия — электротехническая столица России и продукция ВНИИРа известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. «Благодаря росту производства на электротехнических предприятиях республики пополняется бюджет Чувашии. Соответственно мы можем более эффективно выполнять обязательства перед учителями, врачами, строить дороги, мосты, благоустраивать дворы», — подчеркнул Анатолий Аксаков.



Дословно

МАРИЯ УЛЯШЕВА,

руководитель Благотворительного фонда «АБС Электро»:

«Будет приятно собраться всем вместе у памятника Николе Тесле в следующем году, познакомиться с новыми талантливыми ребятами, вдохновить их на дальнейшее развитие, на новые успехи. Мне кажется, это очень важно, потому что дети — наше будущее и наше наследие».

С этим согласна и руководитель Благотворительного фонда «АБС Электро» Мария Уляшева, которая возглавила фонд более 5 лет назад. До этого она руководила командой корпоративных волонтеров, которые работали с детьми. Мария Андреевна считает — для того, чтобы укрепить основу сегодняшних достижений, необходимо поддерживать перспективных с научной точки зрения молодых ребят.

Благотворительный фонд «АБС Электро» на протяжении всей своей деятельности всегда особое внимание уделял помощи детям-сиротам, поддержке тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, оказывал содействие развитию детского и юношеского спорта. «Мы хотели бы поощрить этих одаренных мальчишек и девчонок, — рассказала Мария Уляшева. — Знаю, что в Чувашии принято чтить традиции. И сегодня мы хотели бы заложить еще одну. Вместе с волонтерами фонда мы предлагаем каждый год в день рождения Николы Теслы на этом же месте, рядом с памятником выдающемуся ученому, отмечать призами и подарками талантливых ребят, которые достигли успехов в области физики, математики и других естественных наук».

Итак, первый шаг сделан. Трем учащимся чебоксарских школ № 57 и 40 руководитель Благотворительного фонда вручила наборы подарков, которые обязательно будут способствовать дальнейшему росту интереса ребят к инженерным наукам и научно-практической деятельности: книга об изобретениях Николы Теслы, «магический» «Шар Тесла» и беспроводные наушники. «Мы хотим, чтобы юные жители Чувашии в будущем встали в один ряд с такими учеными, как Никола Тесла, а их имена прославили республику не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметила Мария Уляшева.

После вручения подарков Анатолий Аксаков и Мария Уляшева возложили цветы к памятнику великому ученому.