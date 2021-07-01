Грант на «Перспективу»

В Чувашии началась реализация нового направления господдержки малых форм хозяйствования в АПК — грант «Перспектива». Действует он в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Данный вид помощи направлен на развитие таких направлений, как сыроделие, ягодоводство, тепличное овощеводство. По словам замминистра сельского хозяйства Инны Волковой, грант предоставляется на конкурсной основе. В отборе могут участвовать как фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, так и организации, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Размер гранта достигает 10 миллионов рублей и предполагает софинансирование получателя в размере не менее 30% суммы гранта. В числе направлений использования субсидии, в частности, разработка проектно-сметной документации, приобретение, строительство и ремонт производственных и складских помещений и другие.

В республиканском бюджете в этом году на реализацию новой формы господдержки выделено 150 миллионов рублей. Ожидается, что получателями гранта станут не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже в июле, по словам замминистра, будет объявлен конкурсный отбор, а в сентябре средства поступят его победителям.