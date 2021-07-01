Грант на «Перспективу»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На выращивании клубники в Чувашии специализируются несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Фото cap.ru

В Чувашии началась реализация нового направления господдержки малых форм хозяйствования в АПК — грант «Перспектива». Действует он в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Данный вид помощи направлен на развитие таких направлений, как сыроделие, ягодоводство, тепличное овощеводство. По словам замминистра сельского хозяйства Инны Волковой, грант предоставляется на конкурсной основе. В отборе могут участвовать как фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, так и организации, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Размер гранта достигает 10 миллионов рублей и предполагает софинансирование получателя в размере не менее 30% суммы гранта. В числе направлений использования субсидии, в частности, разработка проектно-сметной документации, приобретение, строительство и ремонт производственных и складских помещений и другие.

В республиканском бюджете в этом году на реализацию новой формы господдержки выделено 150 миллионов рублей. Ожидается, что получателями гранта станут не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже в июле, по словам замминистра, будет объявлен конкурсный отбор, а в сентябре средства поступят его победителям.

 

 

Опубликовано: 8 июля 2021 г.


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