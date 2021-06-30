Чебоксарцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»

Площадь перед железнодорожным вокзалом или Мемориальный парк «Победа»? Пересечение Президентского бульвара и 30-й автодороги или площадь перед Главпочтамтом? Такие варианты предложены жителям столицы республики на портале «Открытый город». Голосование по выбору места для стелы продлится до 8 июля; если ни одна из четырех территорий участнику опроса не понравится, он может предложить свой вариант. Свое веское слово должен сказать и автор макета стелы «Город трудовой доблести» скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. На этой неделе он приедет в Чебоксары и оценит предполагаемые места для установки стелы.
Опубликовано: 1 июля 2021 г.
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