Чебоксарцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»

Площадь перед железнодорожным вокзалом или Мемориальный парк «Победа»? Пересечение Президентского бульвара и 30-й автодороги или площадь перед Главпочтамтом? Такие варианты предложены жителям столицы республики на портале «Открытый город». Голосование по выбору места для стелы продлится до 8 июля; если ни одна из четырех территорий участнику опроса не понравится, он может предложить свой вариант. Свое веское слово должен сказать и автор макета стелы «Город трудовой доблести» скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. На этой неделе он приедет в Чебоксары и оценит предполагаемые места для установки стелы.