АЛЛА САЛАЕВА

заместитель председателя правительства — министр образования Чувашии

«Вместе с командой единомышленников посетили мемориальный комплекс, посвященный памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942—1943 годах. Мемориал восхищает не только мастерством исполнения, но и масштабом замысла. Кажется, что 25-метровый Солдат парит в воздухе и внимательно смотрит на всех пришедших. До мурашек, до слез на глазах… Архитектор монумента Константин Фомин этим летом приедет в Чувашию. Он будет работать над нашим Мемориалом, посвященным строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Наш проект и идея также требуют мастерства исполнения и серьезной совместной работы, которая уже началась…»