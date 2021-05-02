Учебный корпус, музей или коворкинг-центр?

Судьба пустующего более десяти лет старого Дома правительства снова на повестке дня. Как уже сообщала СЧ», недавно о перспективах реконструкции дома номер один на главной площади столицы говорилось на совещании с участием Главы республики, членов правительства и группы молодых архитекторов Чувашии (МАЧ). А после этого к обсуждению пригласили и общественность.

В группе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте» сейчас идет опрос на тему «Что может располагаться в здании старого Дома правительства Чувашии?» Участники его могут высказать свое отдельное мнение или выбрать один из готовых вариантов ответа.

Всего таких вариантов девять: один из учебных корпусов вуза; школа; больница; банки; офисы; музей; административное здание; площадка для проведения выставок, конференций и форумов; коворкинг-центр и общественное пространство.

В списке готовых ответов на вчерашний день лидировал учебный корпус вуза. А в комментариях жители республики предлагали открыть в пустующем здании центр финансовой грамотности, собрать под одной крышей все мировые суды города или вернуть в старое здание правительство республики.

А вот что думают по этому поводу наши эксперты:

ИВАН ДОЛГУШИН,

почетный гражданин города Чебоксары:

«Больница, школа — для такого здания, я считаю, это как-то несолидно. Я бы предложил разместить в старом Доме правительства резиденцию Главы республики. Солидное красивое здание со своей особой атмосферой — даже сейчас, когда стоишь рядом с ним, как-то внутренне собираешься, подтягиваешься.

Дом правительства, сам по себе, — отдельная страница в истории республики. Поэтому из предложенных вариантов мне понравились предложения про выставки и музей. Где, как не в этом доме, рассказывать о становлении и развитии республики, о наших героях Великой Отечественной войны, о строителях оборонительных рубежей, о послевоенных достижениях Чувашии. А еще здесь можно было бы проводить важные форумы с приглашением высоких гостей. Это, наверное, лучше, чем собирать делегации в театре оперы и балета».

НАТАЛЬЯ ВОЛОДИНА,

зам. главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины:

«Как экс-руководитель Администрации Президента Чувашии, я не понаслышке представляю состояние этого здания, оно было очень плачевным. И если его превращать во что-то новое, это потребует очень больших вливаний. Поэтому, конечно, ни о школе, ни о больнице речи просто не может идти. В свое время планировались ремонт старого Дома правительства и продолжение его эксплуатации исключительно как административного комплекса, что, вероятно, является наиболее рациональным. Как экс-министр культуры, я понимаю, что у нас недостает выставочных пространств. И поэтому можно было бы разместить в этом здании залы Национального музея либо Художественного музея. Это было бы, несомненно, полезно в целом для развития культуры, в том числе и национальной, и, вероятно, потребовало бы минимальных вложений в такой ремонт. В целом мнение горожан, конечно, важно, но оно чаще всего просто эмоционально. Поэтому я убеждена, что решения такого рода должны приниматься на основании более серьезного и глубокого анализа, основанного также на очень серьезной статистике и финансовых расчетах».

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА,

начальник отдела маркетинга и рекламы компании «Иско Ч»:

«С ходу, не особо задумываясь, я бы назвала выставки, коворкинг и все, что с ними связано. А если задуматься — то, на мой взгляд, такие вопросы лучше решать не голосованием в социальных сетях. Есть профессионалы, которые умеют работать с подобными проектами, прекрасно вписывают их в существующую реальность, просчитывают, какой вариант окажется самым оптимальным, так, чтобы в итоге все это эффективно работало, было востребованным и могло стать еще одной визитной карточкой региона».

Фото Олега Мальцева

Обилие машин перед старым Домом правительства архитекторам не очень нравится. Поэтому в проекте группы МАЧ предложено организовать на этом месте подземную парковку.