«Локомотиву» тоже требуется толчок: строители Чувашии в условиях пандемии

Строительную отрасль по праву считают «локомотивом» экономики, тянущим за собой другие отрасли, загружая их и создавая новые рабочие места. Не зря стройплощадкам не дали опустеть во время эпидемии, включив отрасль в специальный перечень. Но и при этом ей не удалось избежать спада и сопутствующих проблем. О том, как их преодолеть, о перспективах развития отрасли шла речь на совещании строителей, которое провел врио Главы республики Олег Николаев. «В нынешних сложных условиях строители выработали определенный иммунитет и способность действовать эффективно, и теперь важно планировать новые горизонты», — подчеркнул он.

Объемы строительно-монтажных работ в январе — апреле в целом удалось удержать и даже увеличить на 5%, сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александр Героев. А вот темпы ввода жилья снизились на 9%. В ряде ведущих компаний резко упали его продажи — в иных на 70%, что сильно ухудшило их финансовое состояние. Количество строящихся домов за год уменьшилось почти на четверть, что закономерно, так как на 23% стало меньше застройщиков.

Но как бы то ни было, стоит задача ввести в этом году 748 тыс. квадратных метров жилья — на 14% больше прошлогоднего. По мнению министра, задача непростая, «требующая дополнительных решений и совместных действий». В их числе — стимулирование ипотеки путем субсидий и другие меры.

На эпидемию наложилась работа в новых условиях проектного финансирования жилищного строительства, или посредством эскроу-счетов. Подводя первые итоги, министр отметил, что в целом новая схема действует, 25 застройщиков возводят 48 объектов, привлечено более 6 млрд рублей кредитных средств. «При этом наблюдается существенное ограничение данного механизма в связи с необходимостью выполнения застройщиками условий обеспечения за счет собственных средств строительной готовности в объеме не менее 15 процентов, — отметил министр. — В итоге новая схема, с одной стороны, повысила безопасность сделок на долевом рынке, с другой — ограничила возможности застройщиков в создании своих заделов».

Касаясь комплексной застройки, он отметил справедливую критику строителей за запаздывание с возведением социальных объектов. Немало нареканий и по поводу не везде оправданного высотного строительства. Министр считает, что надо делать упор на среднеэтажное жилье, хотя на этот счет есть и другие мнения.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, врио Главы Чувашии: «Будем исходить из тех обстоятельств, в которых мы уже находимся, в том числе по высотному строительству. К сожалению, те ошибки, которые на сегодняшний день допущены, их можно устранить только через ансамблевую застройку, что-то придумать, чтобы завершить эти видовые стили. Может быть, где-то создавать дополнительные объекты, в том числе обзорные. Я готов лично участвовать в обсуждении архитектурных и видовых вопросов с учетом современных трендов и тенденций. Это очень важно».

Экспертную оценку строительной отрасли в рамках реализации комплексной программы развития Чувашии до 2025 года дал генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед. Было отмечено, что ее доля в ВРП республики составляет более 5%. В регионе невысокий индикатор доступности жилья — 7,7 года против 4,3 по стране. Есть серьезные претензии и к его качеству. На улучшении этих основных показателей и надо сосредоточиться, отметил эксперт. Равно как и на расселении из аварийного жилья и других направлениях.

Достаточно критично высказался врио генерального директора ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Чувашии» Алексей Бартышев. В рядах ассоциации более 500 субъектов. «Много, но это ненормально, хотя законодательство не позволяет нам отказать в приеме любому, — посетовал он. — В результате немалое число «строительных импотентов» появляется на рынке. Но организация старается очистить его от малоспособных и оставить костяк нормальных строителей».

Выступившие на совещании руководители ведущих строительных компаний, презентуя свою текущую деятельность и планы, говорили о наболевших острых проблемах, мешающих успешному их воплощению. На это сразу нацелил врио Главы.

Директор компании «Отделфинстрой» Александр Чиркунов заострил внимание на возведении ряда социальных объектов и дорог в застраиваемых компанией микрорайонах. Президент строительно-промышленного холдинга «Честр-Групп» Анатолий Леонтьев коснулся аспектов перехода на проектное финансирование, отметив, что ожидаемые строителями опасения от него во многом подтвердились. Прежде всего, в сроках рассмотрения и условиях кредитования. «Мы построили ряд позиций, деньги дольщиков лежат на эскроу-счетах, а кредиты так и не получили, приходится работать только на собственные средства. Соответственно падают обороты, объемы», — сказал он.

В других выступлениях поднимался вопрос о необходимости пересмотра ряда нормативов. В частности, по количеству мест для автостоянок в застраиваемых районах, исключению мусоропроводов в новых домах при внедрении раздельного сбора мусора. Как заметил Олег Николаев, федеральное правительство на днях утвердило дорожную карту по реализации программы раздельного сбора. «Мы постараемся одними из первых включиться в этот процесс».

О непомерных бюрократических процедурах говорил генеральный директор компании «ТУС» Николай Угаслов. «Оформительские процедуры — справка на справке, длительность госэкспертизы, получения разрешения на строительство, в том числе от Росавиации, тоже непомерные. Градостроительный кодекс стал таким сложным, что я засыпаю, когда начинаю читать», — пожаловался он. Хотя, по мнению Угаслова, есть возможности сократить сроки.

Далее перешли к обсуждению «особенно значимого для строителей вопроса о деньгах», как заметил врио Главы. В своем выступлении и.о. управляющего Чувашским отделением Сбербанка России Сергей Анисимов рассказал о льготной ипотеке по сниженным ставкам, работе с застройщиками по спецпрограммам. Все это направлено на стимулирование объемов строительства жилья. Но тут опять-таки важно соблюдение сроков согласования документации, банк готов выдавать кредиты как можно быстрее. Выступили также представители других банков.

Олег Николаев подчеркнул особую важность темы архитектурного облика новостроек, дав слово зам. министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главному архитектуру республики Александру Шевлягину. В числе текущих острых вопросов он назвал высотную застройку. «Города застраиваются, как и положено, по документам технического планирования, тем не менее не все решения получают одобрение общественности, — отметил он. — И чаще всего — высотные застройки, близкие к исторической части Чебоксар. Жители жалуются, что видовые точки просто начинают перекрываться». Как заверил Шевлягин, министерство выработало на этот счет позицию по определению оптимальной высотности зданий в этих местах. Уже имеются две схемы высотного строительства в столице.

Зам. министра также коснулся проблемы архитектурных кадров, которая обостряется. Прежде всего, в муниципалитетах. По его мнению, назрела необходимость решать ее по образцу программы «земский доктор», издав программу «земский архитектор».

Фото Олега Мальцева:

Высотное здание может и украсить город, и безнадежно испортить вид на него.