Столица Чувашии ищет идеи, как благоустроить «Дорогу к храму»

С перголы на терренкур…

Снежными шапками укрылись молодые деревца и кустарники, высаженные недавно на Красной площади Чебоксар. Весной она заиграет яркими красками цветущих растений, обещают столичные власти. Ну а пока у градостроителей есть время, чтобы поработать над дальнейшим преображением набережной чебоксарского залива. В основном проекты готовы, и в следующем году здесь вновь продолжится масштабное строительство. Но до сих пор еще не был задействован значимый объект — дамба, что отделяет залив от Волги и соединяет восточную и северо-западную части города.

По так называемой «Дороге к храму» и предложил пройтись журналистам главный архитектор города, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар Вениамин Мамуткин. Но перед тем как поделиться своим видением того, как должна преобразиться эта территория, он сообщил, что в эту субботу, 28 ноября, в 10 часов утра в театре оперы и балета состоится общественное обсуждение планов реконструкции дамбы и ее окрестностей.

К слову, мероприятие решили провести по примеру мозгового штурма, состоявшегося 4 ноября в Мариинском Посаде. Напомним, концепцию развития «купеческого городка» на Волге бурно обсуждали члены правительства республики, представители местных властей, руководители архитектурных бюро, дизайнеры, урбанисты регионов Поволжья, а также сами марпосадцы — активисты, предприниматели, все те, кому небезразлично будущее города. Подобная встреча, кстати, проходила и в Чебоксарах два года назад, когда разрабатывался проект развития территории залива. По словам Вениамина Мамуткина, почти все инициативы тогда были перенесены в итоговый проект благоустройства.

Примерно в том же ключе пройдет и предстоящее обсуждение благоустройства «Дороги к храму». Собравшиеся разобьются на 10 рабочих групп, каждая из них предложит свои идеи. В администрации города заранее предупредили, что мероприятие будет проведено с соблюдением необходимых мер безопасности. Ожидается участие экспертов уже знакомой нам по реконструкции Московской набережной лаборатории МАРШ, которым и доверят разработку основной концепции с учетом мнения чебоксарцев.

СПРАВКА «СЧ» В 1995 году власти Чувашии решили соединить исторический центр столицы республики с основными чебоксарскими магистралями с помощью дамбы и построить тут дорогу к Введенскому собору через залив, которую впоследствии назовут «Дорогой к храму». Инициативную группу архитекторов-проектантов возглавили первый президент Чувашии Николай Федоров и тогдашний мэр Чебоксар Анатолий Игумнов. Сооружения построили в короткий срок. Открытие состоялось 23 июня 1996 года в честь дня Чувашской государственности. Алую ленту перерезал святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Главный архитектор города еще раз акцентировал внимание, что на обсуждение приглашаются не только специалисты, но и заинтересованные горожане. А они могли бы подсказать, например, чего не хватает Екатерининскому скверу, откуда и началась наша прогулка с Вениамином Мамуткиным.

Напомним, это пространство в исторической части набережной залива, благоустроенное еще четыре года назад, должно было стать красивым и уютным уголком для отдыха горожан. Здесь уложили брусчатку, поставили скамейки, установили памятник Екатерине II. Однако гуляющие тут почти не задерживаются — возможно, из-за близко расположенной автостоянки, отсутствия укрытий или редко растущей зелени. А ведь виды здесь неплохие. Кроме того, сквер находится у подножия склона, где расположены исторические здания — первая городская аптека, храм Михаила Архангела, бывший кинотеатр «Родина». И этот косогор можно было бы сделать функциональным: например, проложить тропинки — терренкуры или организовать смотровую площадку. В общий архитектурный ансамбль должна вписаться и новая лодочная станция…

Широкая панорама на город и Чебоксарский залив открывается и с внутренней стороны дамбы, куда продолжила путь наша делегация. Общая протяженность участка — около 500 метров. «Хотелось бы, чтобы горожане не думали о том, как в знойный день поскорее преодолеть эту дорогу, а имели возможность где-то остановиться, отдохнуть, насладиться видами. Поэтому нужно создать уголок отдыха, например, поставить перголу по типу той, что на Красной площади, или оригинальные скамейки с навесами и так далее», — предложил Вениамин Мамуткин. Кроме того он напомнил, что поверху идет автодорога, а это шум и пыль, так что нужны ограждения, и послужить ими могли бы зеленые насаждения. В идеале можно было бы сделать и велодорожку.

— А останется ли надпись на склоне «Жемчужина Поволжья»? — спросили журналисты.

— Вот как раз жители города и должны это решить. На мой взгляд, можно и оставить, но придумать какое-то новое оформление, — ответил архитектор.

В благоустройстве нуждается и внешняя сторона дамбы, с которой хорошо видна Волга и Речной порт. Однако пешеходная сеть тут не развита, а набережная с большими бетонными трубами, по которым стекают поверхностные воды с городских оврагов, сейчас выглядит уныло. Хотя летом, надо отдать должное, трубы прикрывает разросшийся камыш, в котором гнездятся дикие утки, тогда картина совсем другая. Поэтому у воды предлагается соорудить деревянные мостки на опорах в виде прогулочной палубы с площадкой для амфитеатра. Есть намерение вдохнуть новую жизнь и в территорию вокруг Успенского храма.

Теперь слово за горожанами. Когда концепция будет сформирована, за дело возьмутся проектанты. К августу следующего года проект должен будет пройти экспертизу, после чего его включат в федеральную программу «Комфортная городская среда». К работам же приступят лишь в 2022 году. Вениамин Мамуткин также отметил, что перед тем как начнется благоустройство, необходимо провести основательный ремонт проходящих под дамбой коммуникаций.

Фото Максима Васильева

Обновление Екатерининского сквера, новая лодочная станция, перголы и прогулочные мостики вдоль дамбы — это пока только идеи благоустройства. Итоговая концепция будет подготовлена после общественного обсуждения.