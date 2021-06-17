Команда Политеха вновь побывала на «МолГороде»

Волжские закаты и секрет от Ханны

Самой большой и дружной делегацией прошедшего молодежного форума «МолГород-2021» стала креативная команда Московского Политеха. Вуз представили более полусотни человек — чебоксарские политеховцы, а также гости из Коломенского филиала и Москвы.

Как уже сообщала «СЧ», XII молодежный форум традиционно прошел на базе отдыха «Буревестник» в Заволжье и в этом году был разделен на две смены. Политеховцам посчастливилось оказаться в первой смене, с 9 по 13 июня. По словам молодых людей, она прошла ярко и насыщенно. Еще молодежи повезло с погодой, а какие закаты они наблюдали на волжском берегу!..

В течение всей смены ребята посещали образовательные площадки, командные и личные соревнования, участвовали в творческих мероприятиях.

Несомненно, самым ярким моментом форума для всех участников стал приезд российской суперзвезды, певицы Ханны. По приглашению Чебоксарского Политеха певица (к слову, она родом из Чувашии) больше часа общалась с ребятами. Говорили о творчестве, талантах, вдохновении и жизненном пути. И, конечно, пели! Легендарную среди молодежи песню «Французский поцелуй» пели хором, чем искренне порадовали артистку. Завершилась встреча общим фотографированием. Ханна с удовольствием раздавала автографы, а напоследок дала политеховцам совет. «Есть секрет, который мне помогает, — сказала она. — Мы пришли в этот мир, чтобы воплощать свои мечты, а не страдать. Если ты реально чего-то хочешь, то и нет преград».

Замечательно отметили на «МолГороде» и День России. В честь праздника политеховцы вместе с навестившим их директором института Александром Агафоновым жарили шашлык и варили уху. Кроме того, ребята стали участниками выставки научных инноваций и представили свои проекты вице-премьеру правительства Чувашии — министру образования республики Алле Салаевой. А еще одержали уверенную победу на турнире «МолГорода» по волейболу и заняли призовые места в личных зачетах по лазер-рану, фифе, мас-рестлингу, армрестлингу и гиревому спорту. Ребята получили массу восторженных впечатлений и вдохновились на новые свершения.