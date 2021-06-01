Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил Чувашию

Сегодня, 11 июня, Игорь Комаров ознакомился с работой Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России и с системой инклюзивного образования в республике.

В ходе своего визита Игорь Комаров и Глава республики Олег Николаев посетили Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Также они проверили, как идет строительство нового корпуса реабилитационного центра, которое осуществляется при федеральной поддержке. Этот корпус, который планируют сдать уже в текущем году, будет включать в себя отделения амбулаторной и стационарной реабилитации и операционную.

Игорь Комаров положительно отозвался о работе Центра и призвал коллектив не останавливаться на достигнутом. «Молодцы. Хорошая организация. Здесь удобно как врачам, так и пациентам. База, кадры, все что вы делаете – на высшем уровне. Но есть и куда развиваться», – подчеркнул он.

Также в этот день Игорь Комаров посетил муниципальный детский сад №7 «Созвездие», где ознакомился с системой инклюзивного образования в Чувашии. В 2019 году это дошкольное учреждение признали лучшим инклюзивным детским садом. Здесь с детьми работают профессиональные педагоги-психологи, дефектологи, логопеды. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план социализации.

Ознакомившись с особенностями сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями, посещающих детский сад общеразвивающей направленности, Игорь Комаров и Олег Николаев обсудили с родителями сложившуюся систему инклюзивного образования и перспективы ее развития.

В заключительной части своего визита полпред провёл рабочую встречу с главой региона Олегом Николаевым и совещание по общественно-политическому развитию республики.