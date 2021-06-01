В Чувашии торжественно отметили День социального работника

«Такая работа — помогать людям…»

Заведующая шестым отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар (КЦСОН) Нина Яковлева и не предполагала, что после окончания технического вуза временная подработка в социальном центре превратится в дело всей ее жизни. За плечами Нины Владимировны — уже более 20 лет социальной работы и ни разу, как бы трудно ни было, она не пожалела о том, что однажды пришла помогать людям…

«Трудно бывает тогда, когда приходишь к инвалидам или престарелым, которые не могут самостоятельно встать с постели. Но еще тяжелее бывает эмоционально, когда понимаешь, что человек глубоко одинок и кроме нас о нем некому позаботиться», — призналась Нина Яковлева, которую мы поздравили с профессиональным праздником накануне Дня социального работника.

В последнее время, по ее словам, среди получателей социальных услуг стало много людей, перенесших инсульт. «Таким людям нужен уход как за маленькими детьми — и с ложечки надо покормить, и памперс поменять, и помыть. И если рядом нет близких, кто мог бы им помочь, или родные сами не справляются, такое ведь тоже может быть, то этим занимаемся мы», — рассказала Нина Владимировна. Каждый успех, даже маленькое достижение своих подопечных в преодолении недуга, доставляет большую радость соцработникам. «Один дедушка после инсульта ни слова не мог произнести, а однажды не просто заговорил, а неожиданно для всех запел. Мы, конечно, все плакали от счастья!» — припомнила случай наша собеседница.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Система социального обслуживания продолжает совершенствоваться в Чувашии в рамках нацпроекта «Демография». Реализуемые в республике социальные проекты, такие как «Экспресс-бабушки», «Мини-клуб для пожилых» и другие, признаны в стране как инновационные. Доказали востребованность и новые клубные пространства для людей пожилого возраста и инвалидов «Мой социальный центр», что открылись в Шумерле и Козловке. В этом году подобные центры появятся в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше».

Нередко соцработники КЦСОН объединяются в мобильные бригады, помогают в садово-огородных работах тем престарелым, кто живет в частных домах, например, в Заволжье. А на днях трудовой десант центра сделал генеральную уборку у долгожительниц города Валентины Бедняковой и Манефы Косаревой: помыли окна и батареи, начистили полы, вытряхнули ковры и паласы, ну и вдоволь наговорились с бабушками, а это для пожилых, пожалуй, самое ценное…

«Такая уж у нас работа — помогать людям. И самая высокая для нас награда — это слова благодарности от наших бабушек и дедушек и от их родственников», — призналась корреспонденту «СЧ» Нина Владимировна уже на торжестве по случаю празднования Дня социального работника, которое состоялось 8 июня во Дворце культуры ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Здесь же удалось пообщаться и со специалистом республиканского Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Наталией Барановой. Ее подопечные — дети-инвалиды. «Не оставить без внимания ни одного ребенка-инвалида, ни одну семью, в которой появился малыш с особенностями развития, поддержать родителей, дать им понять, что они не одни в своих бедах, что им обязательно помогут», — вот что считает она главным в своей работе. Победительница в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания» уверена, что и труд ее коллег сегодня как никогда важен, в это непростое время он нужен людям так же, как душевность и милосердие.

«Социальный работник — это прежде всего добрый помощник, — подчеркнула директор Новочебоксарского центра социального обслуживания населения Елена Шашкарова. — Наши убеленные сединами подопечные настолько привязываются к нам, что считают нас родными людьми, впрочем, как и мы их. А для детей и подростков, столкнувшихся с жизненными трудностями, соцработник оказывается еще и старшим товарищем, мудрым наставником, который подскажет, что даже из самой сложной ситуации найдется правильный выход. Словом, случайных людей в нашей профессии не бывает…»

За профессионализм, сердечное тепло и отзывчивость благодарил Глава Чувашии Олег Николаев социальных работников. Чествовали на сцене и сотрудников сферы занятости, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, психоневрологических интернатов и всех организаций, кто ставит во главу угла своего дела помощь людям. Лучшим представителям отрасли вручили награды.

Впрочем, самых теплых слов благодарности в этой профессии достоин каждый. Руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова отметила, что в республике сегодня трудятся порядка шести тысяч социальных работников. Под их постоянным вниманием находятся более трети жителей Чувашии — ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми, а также граждане, оставшиеся без работы.