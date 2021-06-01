С начала года из Чувашии выдворены 11 иностранцев

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии за патентом на работу обратились сразу пять граждан одной из бывших союзных республик. Полицейские предположили, что столь дружные молодые люди наверняка уже где-то трудоустроились, не дожидаясь официального разрешения. Так оно и оказалось: приезжие втихаря трудились в одном из новочебоксарских автосервисов, который открыл их земляк, сменивший гражданство на российское.
В отношении беспатентных работяг был составлен материал по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности). На первый раз нарушение обернулось для каждого из них штрафом в размере 2000 рублей. А если попадутся повторно — нелегалам придется покинуть пределы Российской Федерации.
Как сообщила инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по Чувашии Анастасия Лаврентьева, с начала 2021 года судами приняты решения о выдворении уже 11 иностранных граждан. Среди них не только наши ближайшие соседи. К примеру, суд отправил на родину гражданина Египта, который был отчислен за неуспеваемость из вуза в Чебоксарах и обязан был покинуть страну в течение 15 дней. Вместо того, чтобы обратиться за продлением срока пребывания в России и ликвидировать свои «хвосты», горе-студент продолжал проживать в Чувашии «на птичьих правах», пока его не задержали сотрудники полиции. Теперь шанс продолжить обучение у недоучившегося специалиста появится только через пять лет, когда истечет установленный законом срок запрета на въезд на территорию нашей страны.
Кстати, ответственность предусмотрена не только для иностранного гостя, но и для так называемой приглашающей стороны. Так, владелец новочебоксарского автосервиса, предоставивший работу пятерым своим землякам, понесет наказание по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина) и заплатит немалый штраф. Сейчас в отношении предпринимателя проводится проверка.

К СВЕДЕНИЮ
Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике напоминает, что для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства в обязательном порядке требуется наличие разрешения на работу или патента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

 

Опубликовано: 3 июня 2021 г.


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