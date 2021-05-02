Валерий Газзаев: «Чувашия успешно реализует государственную национальную политику»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Доме дружбы народов Чувашии 28 мая с участием делегации Комитета по делам национальностей Госдумы России под руководством его председателя Валерия Газзаева прошел круглый стол на тему: «Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике».
Форум проходил под патронажем Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела республики. В разговоре приняли участие представители министерств образования и молодежной политики, цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, депутаты Госдумы РФ, руководители национально-культурных объединений республики.
Приветствуя собравшихся, Валерий Газзаев отметил эффективную работу республики в реализации государственной национальной политики России: «Сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия – серьезная задача. Среди субъектов страны в Чувашии — один из самых высоких показателей благополучия межнациональных отношений. Республика показывает хороший пример возрождения интереса жителей, и особенно молодежи, к сохранению родного языка и этнокультурных традиций народов республики. Значит, успешный опыт должен быть внимательно изучен, а положительные практики – рекомендованы к использованию в других регионах».
О том, какая работа стоит за таким успехом, как создается атмосфера компромиссных, уважительных, равноправных взаимоотношений проживающих в Чувашии народов, рассказала министр культуры, поделам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Подробности о форуме читайте в номере от 1 июня.

 

 

Фото realnoevremya.ru

Опубликовано: 28 мая 2021 г.


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