Индекс промышленного производства в республике за январь–апрель составил 102,5%

В том числе в обрабатывающих отраслях — 101,5%.

Наиболее заметный прирост наблюдается в выпуске бумаги и бумажных изделий — 132,6%, в производстве готовых металлоизделий — 120,1%. Тогда как объемы выпускаемых химических веществ и продуктов упали на 14,1%, электрооборудования — на 19,9%.

А по итогам минувшего марта Чувашия оказалась на 48-й позиции среди регионов России с индексом 103,3% к тому же месяцу 2020 года против 101,1% в целом по стране. В то время как такие субъекты, как Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Пермский край сработали с минусом. Об этом сообщает агентство РИА Рейтинг.