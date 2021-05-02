Индекс промышленного производства в республике за январь–апрель составил 102,5%

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В том числе в обрабатывающих отраслях — 101,5%.
Наиболее заметный прирост наблюдается в выпуске бумаги и бумажных изделий — 132,6%, в производстве готовых металлоизделий — 120,1%. Тогда как объемы выпускаемых химических веществ и продуктов упали на 14,1%, электрооборудования — на 19,9%.
А по итогам минувшего марта Чувашия оказалась на 48-й позиции среди регионов России с индексом 103,3% к тому же месяцу 2020 года против 101,1% в целом по стране. В то время как такие субъекты, как Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Пермский край сработали с минусом. Об этом сообщает агентство РИА Рейтинг.

Опубликовано: 27 мая 2021 г.


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