В Чебоксарах сделала остановку экспедиция понтонных подразделений Инженерных войск

Экспедиция посвящена 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Ее участники пройдут по шести рекам — Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой и Каме — более пяти тысяч километров. Конечная точка экспедиции — Мамаев курган в Волгограде, куда военные понтонеры должны прибыть 22 июня.

Это не просто путешествие — за месяц похода каждое подразделение отработает свыше трех десятков специальных задач, которые необходимы во время боевых действий. А в ходе остановок в прибрежных городах проводится военно-патриотическая работа — на одном из двух понтонов расположилась выставка достижений инженерных войск.

В Чебоксарах военных понтонеров встретили воспитанники кадетских классов, полицейской академии, поисковых отрядов, активисты-общественники.