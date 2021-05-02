Древний дуб скрепил дружбу двух народов

Связаны исторической памятью

«Мы живем на одной великой реке, и радости у нас общие, и проблемы одни и те же. И мы должны решать их сообща, вместе, как когда-то призывал Кузьма Минин: «Купно за едино» (Вместе за одно)» — 20 мая в Национальной библиотеке проходил круглый стол, посвященный Дню памяти гражданина Кузьмы Минина. По легенде, он в 1616 году отошел в мир иной на землях нынешней Чувашии, в вотчине своего друга — чувашского воеводы Буртаса.

Ищущий да обрящет

Встречи нынешних земляков одного из предводителей Нижегородского земского ополчения, спасшего в 1611-1612 годах Москву от иноземных интервентов, и неравнодушных к родной истории жителей республики накануне Дня памяти гражданина Минина (отмечается 21 мая) становятся уже традицией. «Советская Чувашия» рассказывала об этом не раз, напомним последние публикации: «Купно за едино», «Мы ополченцы, мы едины», «Освобождали Россию вместе» (23 мая, 14 и 26 ноября 2019 года).

Нынешний круглый стол, надо отдать должное, опять прошел по инициативе нижегородцев (вот как надо любить и почитать своих славных соплеменников!), а поддержал их неутомимый Михаил Юхма.

Его стараниями на встречу с нынешними земляками нижегородского земского старосты в Национальную библиотеку собрались писатели, историки, музыканты, журналисты и просто почитатели истории. «Солировали» уже знакомый читателю известный нижегородский общественный деятель, журналист, председатель Нижегородского отделения международной общественной организации «Русское Собрание» Сергей Скатов и народный писатель Чувашии, автор романа «Дорога на Москву…» Михаил Юхма. Это он поведал любителям истории о третьем человеке в Нижегородском ополчении 1612 года, чувашском воеводе Буртасе. По просьбе собравшихся рассказал Михаил Николаевич историю «обретения» чувашского турхана.

Прочитал в далеком 1955 году первокурсник Чувашского педагогического института роман нижегородского писателя Валентина Костылева «Кузьма Минин», увидевший свет в 1939 году. А в нем среди героев-ополченцев, освободивших Первопрестольную от польско-литовских интервентов, упомянут и чувашский воевода Буртас…

Этот образ юношу, с младых лет интересующегося историей родного народа, заинтриговал: кто он, откуда, где жил? Со своими вопросами обратился студент к известному этнографу, фольклористу и краеведу, сотруднику НИИ при Совете Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук) Никите Романовичу Романову. Краевед и признался, что русскому писателю о Буртасе, турхане, владевшем землями нынешней деревни Шобашкаркасы, рассказал он…

Загорелся юноша, и в один из весенних дней поехал в названное селение искать подтверждение. Повезло ему сразу: «До сих пор в памяти — на мою удачу, около второго же дома сидели на бревнах старики… Подошел к ним, вступил в разговор. Они охотно вспомнили бытующие в их деревне предания о грозном воеводе».

В Шобашкаркасы будущий народный писатель наведывался несколько раз, побывал и в соседних деревнях. Показали пытливому студенту старожилы и дуб, под которым умер нижегородский воевода Кузьма Минин, и место, где была вотчина чувашского турхана. Услышанное и увиденное и подвигло Михаила Ильина (тогда еще у него не было литературного псевдонима) на создание романа «Дорога на Москву». Издан на чувашском языке он был в 1966 и 1986 годах, на русском в Москве в 1986 и 1998 годах и в Чебоксарах по Федеральной программе книгоиздания России — в 2001 году.

Дорогами единства

«Мы должны знать свое прошлое», — были согласны с народным писателем нижегородские гости. — Не зная своих корней, не понимая, кто мы, откуда, как мы будем воспитывать подрастающие поколения!? Какие скрепы им дадим?» Поэтому еще в 1998 году была начата информационно-просветительская работа по поминанию великих имен, создан Фонд Минина и Пожарского. Итогом же такой деятельности стало учреждение Дня народного единства.

«Факт бесспорный — в освобождении Москвы от польско-литовской интервенции участвовали многие поволжские народы. В казанских, московских, петербургских архивах сохранились свидетельствующие об этом документы. Но не хватало конкретных имен, дат, — рассказ Сергея Скатова был эмоционален. — И однажды мне в руки попадает газета, рассказывающая, что в Чувашии есть место, где почил наш далекий земляк, думный дворянин Кузьма Минин, причем на руках соратника, воеводы-чуваша… Вот тогда и зародилась наша акция «Дорогами единства». Так мы подружились с вами, нашими давними соседями, и уже не первый раз приезжаем сюда, чтобы вместе почтить память и наших, и ваших великих предков».

АЛЕКСАНДР САМОДЕЛКИН,

доктор биологических наук, профессор,

лауреат премии Правительства РФ: «Мы ищем национальную идею. А она вот — объединились русские, мордва, черемисы, татары, чуваши и освободили Москву. Это было? Было. Здесь, в Шобашкаркасах, люди помнят о месте гибели Минина, его дружбе со своим воеводой. Просто надо событие сие признать историческим фактом. Знаю, есть эскиз памятника трем воеводам разных национальностей, вместе отстаивавшим свободу своей страны. Стоящий проект, несет национальную идею».

Не обошли собравшиеся и тему «было — не было». Ведь письменных упоминаний имени Буртаса и смерти Минина на его землях нет. Сохранились только устные предания… Тут Михаил Юхма вспомнил и свое раннее общение с уже упомянутым Никитой Романовым, и более позднее — с Львом Гумилевым, которые утверждали, что для изучения истории недостаточно исследовать только летописи, нужно использовать и устные источники — легенды и предания. «Они хранят великие тайны пошлого». С ним согласились и гости, отметив, что многие древние летописи были написаны с пересказов, а значит они несут печать субъективности и даже недостоверную информацию. А иногда и переписывались в угоду тех или иных правителей.

Вердикт же круглого стола был следующим. Не нужно ворошить прошлое — необходимо проводить научные изыскания, конференции, привлекать ученых и издавать сборники соответствующей тематики, чтобы и русский, и чувашский народы знали свое героическое прошлое!

Не купно…

Ждали на круглом столе и представителей официальных властей. Но увы… Обещали, да видимо времени не нашли. А ведь есть вопросы, решение которых зависит от них. Еще в 2010 году задумано было поставить около Шобашкаркасов памятник освободителям — героям Нижегородского ополчения. И конкурс среди скульпторов провели, и эскиз выбрали, но дальше дело не пошло.

А между тем нижегородцы намереваются поставить его у себя («Еще раз про Буртаса», «СЧ» от 19 марта 2020 г.). Нынче Чулхула (так чуваши издавна называют Нижний Новгород) будет отмечать свое 700-летие. «Может, вы нам подарок сделаете в честь такой даты, отдадите одобренный народом эскиз, мы у себя его соорудим», — осторожно намекнул Сергей Васильевич. «Надо бы у нас, в Чувашии», — сомневались республиканские почитатели истории. По словам автора эскиза, скульптора Петра Пупина, скульптурная группа из трех великих полководцев на боевых конях в воинском облачении — Минин, Пожарский, Буртас, — органично смотрелась бы около Шобашкаркасов, на повороте, где открывается взору великая Волга…

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВА, бизнесмен, почитатель истории родного края, почитатель творчества Михаила Юхмы: «Очень сильное впечатление осталось от посещения бывшей крепости воеводы Буртаса. Конечно, время сделало свое дело, но очертания защитного рва еще определяются. Светлое место, невероятное ощущение. Очень жаль, что мы так небрежно относимся к своей истории. Не умеем воспользоваться имеющимися легендами. Умели бы — благоустроили бы место около дуба, сделали бы его почитаемым, возили туда туристов… В общем, «обидно за державу».

Еще одна печаль — не смогли сохранить и легендарный дуб, под которым, по преданию, почил Минин. «Можно было бы, если бы вовремя озаботились его укреплением. Удается же некоторым народам сохранять такие реликвии на долгие-долгие годы, — пытались вспомнить участники круглого стола такие случаи. Немым укором людской беспечности лежит теперь очевидец минувших столетий… Что с ним делать? Не хотелось бы, чтобы сгнил. Путей сохранения видится несколько. По словам доктора биологических наук, руководителя направления по агроэкологическому направлению научно-образовательного центра «Техноплатформа 2035» Александра Самоделкина можно создать музей и поместить там дуб. Не против нижегородцы и забрать его с тем, чтобы на досках из него написать иконы, почитающие защитников Отечества.

По убеждениям же самих шобашкаркасинцев, трогать дуб нельзя — это сакральное дерево, дуб-киреметь. «Может тогда по старинному обычаю сделать из него столб памяти — юба», — высказал свое видение Алексей Романов, активист Чувашского культурного центра.

Неожиданный сюрприз

Гостям не терпелось посмотреть на дубки, привезенные и посаженные ими около поверженного дуба-великана в Шобашкаркасах в 2019 году (в прошлом году из-за пандемии запланированная встреча не состоялась). «Привезли три (на всякий случай), но надеемся, что приживутся все. Будем ежегодно подсаживать, и будет здесь со временем дубрава, как символ вековой дружбы наших народов», — весело переговаривались тогда наши друзья, бережно копая ямки и «укладывая» туда свои саженцы. Но, оказывается, прижился только один. А вскоре огорчение сменилось удивлением и радостью. «Посмотрите, какой росток дал сам погибший дуб!» — обратили наше внимание местные активисты. И действительно, из подножья упавшего великана тянулся вверх почти двухметровый тоненький дубок. «Это чудо! Знамение! Раньше его не было», — кинулись все рассматривать детище погибшего дерева…

Глядя на зеленое чудо, вспоминаешь дуб из «Войны и мира» Льва Толстого. Помните? Дважды встречается с ним один из главных героев романа Андрей Болконский. Первый раз возле дороги он видит «старого, сердитого и презрительного урода», оголенного и корявого среди свежей зелени. А через несколько дней его взору предстает тот же дуб, но уже обновленный, полный жизненных соков, позеленевший и помолодевший. «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год», — окончательно и бесповоротно решает для себя князь Андрей. И, как тот дуб, устремляется к жизни, к свету, обновлению…

Как рассказала заведующая местным клубом Любовь Иванова, молодой побег уже был в 2019 году, но совсем еще маленький. Тогда участники акции не обратили на него внимания, взбудораженные встречей. А за два года дубок вымахал, и что примечательно, его нежно обвил росточек хмеля — еще один значимый символ Чувашии. Хмель изображен на гербе республики. «Два символа — это не просто так, это знак», — переговаривались участники «Дороги единства».

А вместо погибших дубов нижегородцы нынче посадили яблони. И тоже три. Будет теперь расти сад — символ дружбы двух народов.

Фото Олега Мальцева

Отныне соседство дубам будут составлять нижегородские яблони.