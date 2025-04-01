Микроавтобус не дотянул до автосервиса

Сегодня около семи часов утра в Чебоксарах загорелся микроавтобус марки «Фиат Дукато». По данным прокуратуры Ленинского района, в момент ЧП машина двигалась по проспекту Ивана Яковлева и проезжала недалеко от остановки общественного транспорта «Газопровод». В салоне был только 55-летний водитель, который направлялся на плановое техническое обслуживание автомобиля. Предварительно установлено, что возгорание произошло в подкапотном пространстве микроавтобуса. Он не входит в систему городского общественного транспорта и принадлежит индивидуальному предпринимателю. На место ЧП оперативно выехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Движение автомобилей в это время было перекрыто.
Опубликовано: 10 апреля 2025 г.
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