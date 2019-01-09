«Освобождали Россию вместе…»

Совместное празднование Дня народного единства нижегородцев и шобашкаркасинцев, о котором уже писала «Советская Чувашия» («Мы ополченцы, мы едины», номер газеты за 14 ноября), нашло отражение на страницах и федеральных, и региональных средств массовой информации. Публикуя некоторые из них, мы уверены, что взгляд со стороны будет интересен и чувашским читателям.

Газета «Земля Нижегородская», 11.11.2019

КНЯЗЮ БУРТАСУ С РОДИНЫ МИНИНА

Шесть лет назад мы были в этих местах так же в ноябре, во время празднования Дня народного единства.

Тогда писали:

«Старый, посохший уже давно дуб преградил нам дорогу. А больше и некуда было идти — мы у цели. Дуб наклонился над озерцом и уже много веков отражался в его водах. Когда-то он был могучим, с густой шапкой листвы, а сейчас окаменевшие корни едва удерживали его на обрыве. Ветра облизали его ветки и теперь, пролетая мимо, лишь посвистывают в них. Дуб иссох, но не поклонился времени. Казалось, он берег себя до наших дней, веря, что о нем еще вспомнят и к нему придут. Вспомнили, пришли!..»

Но сегодня этого дуба уже нет. Ветрам все-таки удалось его свалить. Но он свое дело сделал. Дуб был легендарным. По преданию, именно под этим дубом грелся на солнце смертельно простывший один из предводителей нижегородского ополчения, что ходило освобождать Москву в 1612 году, Кузьма Минин.

Где же стоял этот дуб? В чувашской деревеньке Шобашкаркасы, совсем недалеко от Чебоксар. Название деревеньки так и переводится — окраина Чебоксар. Как же попал сюда нижегородец Кузьма Минин?

Пробелы в истории заполняются легендами. В биографии Кузьмы Минина тоже много пробелов. Никто не знает, как закончились его последние дни на земле. В Шобашкаркасах вам скажут, что умер Кузьма Минин в имении своего боевого товарища чувашского князя Буртаса. Так ли это? Историки поморщатся — нет документальных доказательств. Но есть откуда-то появившаяся легенда. А дыма без огня не бывает.

Существовал ли на самом деле князь Буртас? Опять же историки спорят, но ведь кто-то вел на Москву войско чуваш, кто-то же им управлял, изъясняясь на языке, которого никто в ополчении не знал. Был воевода. И звали его… Пока легенда гласит, что Буртас.

Может быть, у него было другое имя. А Буртас оттого, что когда-то по реке Суре жило воинственное племя буртасы. От этого племени осталось прозвище — «буртас». Так звали задиристых людей, всегда готовых ввязаться в драку. Чувашский Буртас оказался настоящим и разумным воином. Он и был поставлен командовать всем войском, что влилось в ополчение, придя из Поволжья.

В художественной литературе Буртас впервые появляется у нижегородского писателя Валентина Костылева, который написал роман «Кузьма Минин». Продолжается история с Буртасом в книге чувашского писателя Михаила Юхмы «Дорога на Москву», которую автор осторожно назвал романом-легендой. Кстати, эта книга рекомендована Министерством просвещения России для внеклассного чтения школьникам, но попробуйте достать ее в книжных магазинах.

Проблески документальных исторических свидетельств показывают, что после освобождения Москвы от иноземных захватчиков Кузьма Минин по царскому указу был послан в Поволжье укреплять там основы государственности. Мог он взять с собой Буртаса? Мог. А вот что было дальше. Из легенды известно, что, возвращаясь из похода, на переправе через одну из рек, Минин с Буртасом провалились под лед. Минина одолела простудная хворь, и выходить его не смогли. Не помогло и весеннее солнышко под дубом.

4 ноября, в День народного единства, в Нижнем Новгороде воздавали хвалу Кузьме Минину, а в чувашской деревеньке Шобашкаркасы — Буртасу.

Писатель Михаил Юхма предложил нижегородцам встретить День единства вместе и воссоединить имена героев Отечества. Вряд ли в Нижнем Новгороде в этот день прозвучало имя Буртаса, а вот имя Кузьмы Минина в Шобашкаркасах звучало.

В путь нижегородская делегация отправилась в составе писателей, журналистов и ансамбля из поселка Арья Уренского района «Душенька». Как нас встречали, видно по фотографиям. И помянули мы тех, кто в веках объединил наши народы, и попели песни, в которых и пелось-то об одном и том же, только на разных языках — о любви к земле, на которой росли и живем.

А в подарок мы привезли дубовые саженцы и вместе их посадили. Представляете, лет этак через четыреста кто-то нас вспомнит и скажет благодарное слово у гигантских дубов.

Будем очень надеяться, что историки наши все же отыщут легендарного Буртаса. И станет он признанным героем наряду с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Нельзя их разлучать.

Вячеслав Федоров

Газета «Русский вестник», 14.11.2019

Нас объединила любовь!

3–4 ноября сего года, в канун и в День народного единства, в Чувашии побывала представительная делегация из Нижнего Новгорода. Данная православно-патриотическая акция получила название «Дорогами единства» и была проведена под эгидой известных общественных организаций «Русское Собрание» и «Народный Собор».

Как на ратное поле, слетались мы, нижегородские певцы, музыканты, журналисты, поэты, общественные деятели совместно с чувашскими народными коллективами, депутатами, писателями, журналистами… Случилось это 3 ноября, накануне Дня Казанской иконы Божией Матери и современного Дня народного единства. Прибыли же мы в гости к князю Буртасу, тому самому — третьему по статусу — значению полководцу Нижегородского ополчения 1612 года.

Чуваш по национальности, князь Буртас был назначен воеводой князем Дмитрием Пожарским, командующим всеми войсками народов Поволжья. Здесь, в имении князя в Шобашкаркасах (что недалеко от современных Чебоксар, столицы Чувашской Республики), около могучего некогда дуба грелся на солнышке после тяжелого похода смертельно больной тогда уже думский дворянин Косма Минин. Здесь он почил после усмирения непослушных черемисов, после того как провалился под лед на реке Унге, что неподалеку отсюда, и простудился.

Конечно, сегодня не князь Буртас встречал нас, а его потомки, которые построили здесь отель и назвали его в честь своего знаменитого предка «Буртас».

Любовь и радость сопровождали нас оба дня пребывания на Чувашской земле — 3 и 4 ноября.

В Чебоксарах на видном месте, как нам рассказали, прежде стоял памятник этой выдающейся личности и его соратникам (из дерева). Сейчас его убрали, сославшись на хрупкость материала, из которого изготовлен. А жаль. «Надо бы возобновить памятник, но уже в твердом материале. По сохранившимся снимкам можно увидеть, что памятник был выполнен в национальных чувашских традициях. Этим-то он и был интересен. Неужели нам не дорога наша история? — подумала я. — А ведь это история дружбы наших народов, когда “Купно за едино!”, как призывал Косма Минин».

Знаменитый чувашский писатель, классик отечественной литературы Михаил Николаевич Юхма, академик, историк, поэт, драматург, автор более чем 200 книг, подарил мне в ответ на наши подарки (а это были книги талантливого нижегородского поэта Марии Сухоруковой) свою книгу. Она называется «Верю в тебя, Россия». Книга включает в себя историческую хронику, легенды, предания, рассказы, очерки, исторический роман. Как точно сказано: «Верю в тебя, Россия!»

А ведь чувашам очень непросто… Будучи рядом с русским и другими народами, их задача — сохранить свою идентичность, самобытность. В этом смысле нам, русским, можно брать с чувашского народа пример!

Как нам рассказали наши чувашские друзья, они живут в поселке недалеко от Чебоксар и выходят замуж или женятся на своих же. И сохраняют свой язык, и поют свои песни, и любят свои национальные костюмы.

Ликование в зале местного Дома культуры было после каждого выступления и чувашей, и нас, русских. Всем полюбился народный хор «Душенька», который приехал с севера нашей области из поселка Арья Уренского района. Их звонкие родниковые голоса еще долго продолжали звучать в наших сердцах. Накануне Дня Казанской иконы Божией Матери они пели песни на стихи Марии Сухоруковой о Богородице, о Косме Минине, о Царской семье. Красного цвета костюмы «душенек», так можно их любовно назвать, создавали особую праздничную атмосферу. Красный — значит, красивый, торжественный.

Но самое сильное ликование было в конце вечера, когда руководитель нашей делегации Сергей Васильевич Скатов, координатор движения «Народный Собор», председатель Нижегородского отделения Международной общественной организации «Русское Собрание», поэт, композитор, академик Международной славянской академии, запел свою песню «Марш Нижегородского ополчения». Зал встал и аплодировал стоя.

Да, наши народы непобедимы, если мы «Купно за едино!» — «Вместе за одно!».

Ирина Высоцкая, участник Нижегородского отделения МОО «Русское Собрание»

Сайт движения «НАРОДНЫЙ СОБОР», 12.11.2019

О поездке нижегородцев в Чувашию на День народного единства…

…Впервые День народного единства я отмечал не в Нижнем Новгороде, а у наших соседей — в Чувашии. Почему именно там?

Четыре века назад, а именно весной 1616 года народный герой Кузьма Минин, возвращаясь из командировки в Казань по заданию царя, провалился на реке под лед, занедужил и остановился в чувашских Шобашкаркасах, небольшом селении, дабы подлечиться в имении у своего старинного друга чувашского князя Буртаса, воеводы и практически третьего по значению руководителя Нижегородского ополчения 1611-1612 годов. Однако лечение не помогло… Кузьма Минин 8 мая (по старому стилю) того же 1616 года «приказал долго жить», как тогда принято было говорить и писать.

Усопшего героя доставили в Нижний Новгород, где и похоронили. А в Шобашкаркасах на месте кончины Кузьмы Минина стоит камень, а рядом — «останки» древнего дуба, под которым 403 года назад, по преданию, «грелся на солнышке» Спаситель Москвы и Отечества от супостатов.

Организатором поездки на место кончины Кузьмы Минина выступил наш известный нижегородский публицист и поэт, мой давний друг Сергей Скатов, который многие годы занимается данной тематикой, он и возглавил делегацию. А в составе делегации — писатели, поэты, артисты, общественные деятели, в том числе замечательный вокальный ансамбль «Душенька» из поселка Арья Уренского района, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Около 20 человек.

Привезли с собой нижегородцы и 3 дубка, которые посадили взамен упавшего от времени.

Встречали нижегородцев, кстати, исключительно гостеприимно — народный писатель Чувашии Михаил Юхма и жители этого старинного чувашского поселения. Это был настоящий народный праздник, организованный с минимальной поддержкой властей.

В сельском клубе хозяева и гости дали замечательный концерт.

Чувашские песни — удивительно мелодичны. Я даже пожалел, что не понимаю чувашского языка. Надо было видеть и слышать, когда на сцену вышли артисты — хозяева и гости, и как задорно зазвучали русские частушки!

А когда Сергей Скатов в завершение концерта спел «Марш нижегородского ополчения» собственного сочинения, то было чувство, что мы действительно едины — русские и чуваши, братские народы! Зал поднялся в едином порыве и долго потом аплодировал.

Стоит напомнить, что в Нижегородском ополчении с 1611 года шли освобождать Москву от врага не только русские, но и отряды чувашей, марийцев, татар, мордвы…

Валерий Киселев, член Союза писателей России, автор книг по историко-героической тематике Отечества

Фото с сайта narodsobor.ru