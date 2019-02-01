«Мы ополченцы, мы едины»

В Шобашкаркасах прошел совместный праздник

Три дубка с родины народного героя Кузьмы Минина отныне будут расти на предполагаемом месте его гибели возле деревни Шобашкаркасы Чебоксарского района. Как и было обещано, их накануне Дня народного единства привезли и посадили нынешние земляки гражданина Минина рядом с упавшим от старости дубом, под которым, по легенде, он и отошел в мир иной… «Будет здесь со временем шуметь целый дубняк, в память о вековой дружбе нижегородцев и чувашей», — переговаривались участники совместного праздника «Дорогами единства. Памяти героев Народного ополчения 1612 года», присматриваясь к растущим уже двум деревцам, посаженным самими шобашкаркасинцами.

Мечты сбываются

Идея устроить такой совместный праздник потомков двух народов, четыреста лет назад вместе освобождавших Москву от иноземных интервентов, родилась в апреле нынешнего года, когда в республике побывала небольшая делегация общественников — почитателей родной истории из Нижнего Новгорода. Посетив деревню Шобашкаркасы, увидев лежащий легендарный дуб, послушав рассказы местных активистов о том, как они здесь ежегодно отмечают Праздник дружбы народов, вспоминают Минина, Пожарского и их соратника — чувашского воеводу Буртаса, нижегородцы и предложили объединить память двух героев. «В канун 4 ноября, или на сам праздник обязательно наша нижегородская делегация в нынешнем году прибудет, да с концертной бригадой! И споем, и станцуем, и расскажем! А еще посадим рядом со знаменитым, но «уставшим», дубом наш дуб-саженец, от нижегородцев! И родится еще одна добрая традиция!» («СЧ» от 23 мая 2019 года, материал «Купно за едино»).

Справедливости ради надо отметить, что идея эта будоражила головы почитателей истории и раньше, как нижегородцев, так и наших. Еще в 2007 году (День народного единства утвержден в 2005 году), зачиная традицию Праздника дружбы народов у уже иссохшего, но не «поклонившегося времени», дуба, возлагая к нему цветы, чувашские общественники говорили о том, что со временем это место станет местом единения народов…

Задумывались об этом и земляки Минина. Известный нижегородский журналист Вячеслав Федоров после посещения Шобашкаркасов в 2012 году, в год празднования 400-летия освобождения Первопрестольной народным ополчением, восклицал: «Почему бы в этот день (День народного единства. — Авт.) не оказаться на легендарном месте и нижегородцам?» (газета «Земля нижегородская» от 19.11.2012 г., материал «Третий человек в ополчении»).

АЛЕВТИНА ДАНИЛОВА, руководитель хора «Душенька» (Нижегородская область): — Полюбились нам Шобашкаркасы. Деревня чистенькая, аккуратная. Добротные дома, хорошие дороги. А какие дружелюбные, душевные люди здесь живут! Как благодарно откликались на наше выступление! Бурно аплодировали каждой песне, подпевали, искренне, с горящими глазами кричали «Браво!». Песня объединяет народы. Мы все россияне, невзирая на национальности.

И вот нынче давно мечтаемое сбылось, благодаря известному общественнику, публицисту, председателю нижегородского отделения Международной общественной организации «Русское Собрание» Сергею Скатову. Судя по публикациям во Всемирной сети, именно Скатов вложил существенную лепту в зарождение двух больших дат на Нижегородчине: 21 мая — День памяти гражданина Минина и 4 ноября — День славы Нижегородского ополчения.

Проложить туристическую тропу

Хлебом-солью, с величальными гостевыми песнями встретили шобашкаркасинцы во главе с заведующей местным клубом Любовью Ивановой и старостой деревни Розой Бычковой нижегородцев 3 ноября на поляне около знаменитого дуба. Состав делегации был внушителен — журналисты, писатели, историки, политические деятели, артисты — всего около двадцати человек (кстати, автобусом соседей обеспечил руководитель национально-культурной автономии чувашей Нижегородской области Анатолий Ефимов). Слова приветствия прозвучали из уст руководителей района, поселения, местных депутатов. С историей «открытия» дуба Буртаса гостей ознакомил народный писатель, автор романа «Дорога на Москву» Михаил Юхма.

СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ, кандидат исторических наук, историк-сценарист (Чебоксары): — Наш регион — Среднее Поволжье — весьма своеобразен и занимает особое место в истории Российского государства. В середине 16 века, можно сказать, именно отсюда началось формирование России как многонациональной и поликонфессиональной страны. В начале 17 века опять же отсюда началось восстановление России — стремительно распадающегося в условиях Смутного времени государства. В годы революций 1917 года Среднее Поволжье, пожалуй, было единственным нерусским регионом, который оставался надежным оплотом российской государственности. Неудивительно, что в 21 веке из Поволжья пришел праздник, посвященный единству народов России. А вообще мы мало знаем нашу региональную историю. Ее надо популяризовать, так как в ней много интересных и важных сюжетов. Необъятный простор для кинематографии, который может увлечь граждан не только России, но и мирового зрителя.

Под песни же, чувашские и русские, сильная половина делегации высадила рядом с чувашскими свои, нижегородские дубки: «Привезли три (на всякий случай), но надеемся, что приживутся все. Будем ежегодно подсаживать, и будет здесь со временем дубрава, как символ вековой дружбы наших народов».

Пока сажали деревца (все получилось очень быстро — земля на тот момент еще не промерзла), подоспела и полевая каша, и чай с травами — еще задолго до назначенного времени шобашкаркасинцы развели здесь костры. Согреваясь таким теплым приемом, пританцовывая (хотя мороз был невелик, но согласно народным приметам стоять не велит), собравшиеся начали вспоминать дела давно минувших дней, задаваться вопросами исторической достоверности личности чувашского воеводы Буртаса. Сожалея о том, что не найдены архивные подтверждения о его деятельности, собеседники соглашались, что такая личность вполне могла быть среди чувашей: «Ведь ополчение же чувашское было, значит, был и их предводитель. Не зря легенды сохранились». Слушая их рассуждения, невольно вспомнились слова Николая Рериха о том, что из преданий можно узнать реальность прошлого: «В каждой искре фольклора есть капля Истины, приукрашенной или искаженной».

Зашел разговор и о задумке 2010 года: соорудить памятник трем воеводам — Пожарскому, Минину и Буртасу перед Шобашкаркасами («СЧ» от 24 марта 2011 года — «Легенду — в бронзу»): «И эскиз памятника был готов… А ведь появись тут этот монумент, глядь, и туристы к нам пошли бы…»

Сейчас много говорят о развитии внутреннего туризма и в стране в целом, и в Чувашии, в частности, апеллируя к тому, что одной из точек роста экономики является туризм. Думается, что если умело воспользоваться имеющимися легендами (привлекают же европейцы малейшие исторически значимые факты для «заманивания» иностранцев), получится неплохой маршрут, способный заинтересовать туристов из других регионов и даже, может, стран, не говоря уже о местных жителях.

К слову, рассказала недавно историю Шобашкаркасов знакомым из соседней республики. И первое слово, которое они произнесли после моего повествования, было «туризм»: «Какая замечательная легенда, на это место можно было бы привозить туристов».

«Надежный самый мы оплот…»

В сельском клубе, где продолжился праздник, собрались и стар, и млад. Всем было интересно: «Таких гостей у нас еще не было. На весь мир прославил далекий предок».

Со сцены тоже много говорили о событиях тех давних времен, о единстве народов, о дружбе. Выступали местные жители, нижегородские писатели, поэты, историки, политические деятели. Вывод же из выступлений следовал такой: «Ополчение Минина и Пожарского 1612 года уникально тем, что судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Объединились сословия, национальности, деревни, города — и победили, положив конец Смутному времени и подав пример последующим поколениям, что сила в единстве».

Из рассказов жителей деревни Шобашкаркасы Артемия Емелькина и Ивана Иванова, записано Михаилом Юхмой в 1955 году. — Лет триста назад жил в нашем селе чувашский богатырь Буртас. Его никто не мог побороть. Звали его тархан. Дом его был сильно укреплен — вокруг возведен высокий земляной вал, а перед валом вырыта канава. Во дворе стоял большой отряд, вооруженный луками, стрелами… Тархан держал в подчинении всех людей, живущих в окрестных селах. Дружил с русскими, ездил и в Москву, и в Нижний…

И, конечно же, на празднике пели, пели и на чувашском (местный ансамбль «Шурăмпуҫ»), и на русском. По праву бурные аплодисменты достались гостям — народному самодеятельному коллективу хору «Душенька» из поселка Арья Уренского района Нижегородской области. Льющиеся от души проникновенные слова о любви, патриотизме, о священном долге россиян стирали границы, погружали всех в атмосферу душевной доброты и тепла, вызывали искренние улыбки и удовлетворение от происходящего.

Завершил концерт уже знакомый читателю Сергей Скатов. Сергей Васильевич известен не только как журналист, публицист и общественный деятель, но и как поэт, композитор, исполнитель собственных песен. Когда он запел собственного сочинения «Марш нижегородского ополчения», в едином порыве встал весь зал, дружно подхватив: «Мы ополченцы, мы едины. Надежный самый мы оплот. Пожарский с нами, с нами Минин, Из века в век, из года в год…»

Послесловие от редакции. Наша газета сообщала, что встреча нижегородцев с чебоксарцами запланирована на 4 ноября в Национальной библиотеке. Но накануне до организаторов довели, что библиотека не может принять гостей по случаю праздничного выходного дня… Однако народная дипломатия не подкачала и в этот раз. Нижегородцев радушно принимали Чувашский общественный культурный центр и ансамбль «Тарават» при нем. И экскурсию по городу для гостей провели, и пирогами домашними угостили…

Фото Олега Мальцева: Три всадника на разгоряченных конях — Пожарский, Минин и Буртас — такой памятник хотели установить около Шобашкаркасов.