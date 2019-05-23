«Купно за едино»

Идея объединения ради общей цели спасла Россию

21 мая в Нижегородской области отметили день памяти гражданина Кузьмы Минина, одного из предводителей народного ополчения 1611-1612 годов, спасшего Москву от польско-литовской интервенции. А отошел он к Господу, по народным преданиям, под дубом, до недавнего времени росшем неподалеку от нынешней деревни Шупашкаркасы Чебоксарского района…

Под дубом Буртаса

Хотя надо отметить, что летописных свидетельств о месте гибели героя нет. Зато из них известно, что в 1615 году в Поволжье начались волнения: «…казанские и свияжские и иные многих понизовых городов татары, чуваши и луговая черемиса заворовали, государю изменили». И для выяснения причин недовольства, подавления волнений и сыска зачинщиков из Москвы в Казань в январе 1616 года была отправлена комиссия, в которой был и думный дворянин Кузьма Минин. Титул простолюдину, нижегородскому земскому старосте, после освобождения Москвы от иноземцев перешедшему на царскую службу, пожаловал Михаил Романов.

В разгар весны отряд, завершив расследование, двинулся в обратную дорогу. В пути Кузьма Минин захворал. Хронограф-современник о происшедшем оставил скупую запись: «А Кузьмы Минина едучи к Москве на дороге не стало». Когда, где и как это случилось, летопись молчит. Только народная молва донесла до наших дней, что Кузьма Минин скончался на руках чувашского воеводы Буртаса, на его вотчине, которая находилась на землях нынешней деревни Шупашкаркасы. Дружили нижегородский земский староста и чувашский турхан со времен, когда вместе вели народные дружины в Первопрестольную, чтобы спасти страну от иноземных захватчиков.

Возможно, захворавший Минин решил немного отдохнуть в вотчине своего друга. Но когда конница переходила по пути к ней реку Унгу, весенний лед треснул, и Буртас с Мининым оказались в холодной воде. После этого и без того больной думный дворянин совсем разболелся, и выходить его не удалось. Предание гласит, что Минин умер в крепости Буртаса под дубом, куда его выносили греться на весеннем солнышке… Случилось это 8 мая 1616 года по старому стилю, или 21 мая по новому. Дату гибели подтверждает традиция, сохранившаяся в народе, — благодарные соотечественники поминали гражданина Кузьму Минина именно в этот день.

Всею Россией скорбная дата отмечалась по 1916 год. Так, литературно-художественный журнал «Искры» в 1916 году писал: «8 мая в день торжества по случаю 300-летия кончины Кузьмы Минина повсеместно в городах империи состоялось чествование памяти великого нижегородского гражданина. Повсюду отслужены торжественные панихиды в присутствии представителей власти, сословий и многочисленных молящихся… Но особенно торжественно отпразднован этот день на родине Минина — в Нижнем Новгороде и в Москве. Крестный ход в сопровождении Великого князя Георгия Михайловича шел по пути, по которому Минин вел нижегородское ополчение на спасение Москвы».

Как знаменательная для Нижегородской области дата 21 мая отмечается с 1999 года. Особенно широко отмечает ее сегодня Балахна (по одной из версий, город является малой родиной Минина) — в праздничной программе там и митинги, и различные встречи и конкурсы для молодежи, и чествование ветеранов, и праздничные концерты. Нижний Новгород (тоже, кстати, претендующий на звание места рождения народного героя) в последние годы ограничивается велопробегом «Дорогой Минина» (от площади Минина и Пожарского Нижнего Новгорода до Балахны). Всей же Россией поминать народного героя, как того желают неравнодушные к родной истории нижегородцы, пока, увы, не получается…

Третий воевода в ополчении

Буртаса для истории, кстати, открыл в 1939 году… нижегородец, известный писатель Валентин Костылев, впервые упомянув имя предводителя чувашских ополченцев в своем романе «Кузьма Минин». По утверждениям журналистов, Костылев был прекрасным знатоком истории России XVI-XVII веков. А узнать о существовании этого воеводы он мог из устного фольклора, который изучал. «У Чувашии и Нижегородского края была общая история, и связи были гораздо теснее, чем сейчас. И Буртас был общим героем. Недаром Костылев приберегал его для следующего своего романа, в котором хотел описать дальнейшую судьбу Кузьмы Минина и его дружбу с Буртасом. Но не успел…»

Чувашский читатель узнал о своем легендарном сородиче от народного писателя Михаила Юхмы. Неутомимый исследователь и собиратель народных легенд записал предания о Буртасе в 1955-м от старожилов деревни Шупашкаркасы. Сопоставив услышанное и прочитанное у русского исследователя, воссоздал образ предводителя чувашских ополченцев в историческом романе «Дорога на Москву» (1966).

То, что чувашские отряды участвовали в Нижегородском земском ополчении, подтверждает «Казанская грамота» 1611 года: «Всякие люди Казанского государства — и князья, и мурзы, и татары, и чуваши… договорились с Нижним Новгородом и со всеми поволжскими городами, чтобы всем быть в совете и соединении и за Московское и Казанское государство постоять». О существовании чувашского ополчения говорят и историки. К примеру, Василий Димитриев отмечал, что чуваши как ясачные, то есть не барские, а государственные крестьяне, облагались особой повинностью — в случае военной необходимости каждые шесть дворов выставляли в ведение воеводы по одному воину с конем и боевым снаряжением. И как полагают историки, чувашское ополчение должен был вести воевода, знающий чувашский язык. Возможно, это был Буртас. По мнению пензенского ученого Александра Князева, по своей роли в событиях Смутного времени чувашский воевода был третьим после Минина и Пожарского…

КСТАТИ «Советская Чувашия» не раз рассказывала о легендарном турхане Буртасе. Из недавних публикаций — «Под дубом Буртаса» (20 сентября 2007 года), «Легенду — в бронзу» (24 марта 2011 года), «И тут, и там звучит «Буртас» (15 января 2013 года).

Не заросла народная тропа

В преддверии дня памяти гражданина Кузьмы Минина в редакции «Советской Чувашии» побывали его нынешние земляки — журналист, председатель Нижегородского отделения международной общественной организации «Русское Собрание» Сергей Скатов и известные нижегородские общественные деятели Николай Лапшин и Михаил Рубцов. О цели своей поездки — посетить место гибели Кузьмы Минина — они сообщили заранее по телефону, и мы подготовились, пригласив на встречу Михаила Юхму: кому как не ему провести гостей по заветным местам! К слову, навещали святое место нижегородцы и раньше. Так, в дни празднования 400-летия Народного ополчения, в ноябре 2012 года, в газете «Земля Нижегородская» был опубликован материал «Третий человек в ополчении» журналиста Вячеслава Федорова, написанный по результатам такой экспедиции.

Мы много в тот день говорили об ополчении, рассуждали о дружбе народов, вспоминали и Минина, и Пожарского, и особенно много Буртаса. Показали гостям и улицу в Чебоксарах, названную именем легендарного воеводы, и место при выезде на Московский тракт, где в 1989-2005 годах стояла деревянная скульптурная группа «Дорога на Москву», и отель «Буртас» перед деревней Шупашкаркасы. И место у трассы М-7, около селения, где могла бы появиться прекрасная скульптурная группа: три великих полководца на боевых конях в воинском облачении — Минин, Пожарский, Буртас, если бы осуществилась идея, родившаяся в середине «нулевых» у почитателей родной истории («СЧ» от 24.03.2011 «Легенду — в бронзу»)…

СЕРГЕЙ СКАТОВ, журналист, председатель Нижегородского отделения Международной общественной организации «Русское Собрание»: — Отделяют наши региональные центры всего-то 220 км пути, и не на занудной подводе по глинозему, а на скоростном авто. Объединяют же нас общая многовековая созидательная история, неизменное братство. Но мало что друг о друге мы знаем. Память народных героев, однако, чтим. Почему бы нашим регионам не наладить совместную экскурсионную программу для школьников, подрастающих поколений? Чебоксарам есть что показать нижегородскому юношеству, соответственно и Нижний многое продемонстрирует чебоксарским ребятишкам!

Но больше всех гостей умилила встреча с активистками Шупашкаркасов около знаменитого дуба. Земляки чувашского воеводы староста деревни Роза Бычкова, заведующая клубом Любовь Иванова, солисты местного ансамбля «Шурăмпуç» не ударили в грязь лицом —встретили гостей с хлебом-солью. Только сам дуб не смог поприветствовать зеленой листвой земляков Минина — он рухнул в 2014 году…

Священное дерево никто не тронул, как упало, так и лежит. И народная тропа к нему не заросла. Неподалеку сельчане посадили молодое деревце, рядом установили камень с соответствующей записью в надежде, что когда-нибудь на этом месте будет стоять настоящий памятник в честь дружбы славных сынов двух народов. Здесь устраиваются сельские праздники, а 4 ноября, в День народного единства, всей округой вспоминают о деяниях чуваша Буртаса, нижегородцев-русских Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Даже свое название для праздника придумали — День дружбы народов.

Окрыленные рассказами сельских активисток, нижегородские гости предложили нынче вместе отпраздновать День дружбы. Вспомнив знаменитый призыв гражданина Минина «Купно за едино» — «Вместе за одно», обещали приехать с большой делегацией, устроить большой концерт. А еще привезти и рядом с чувашским дубом-саженцем посадить свой, нижегородский, дуб как символ вековой дружбы двух народов: «День народного единства дает право объединить память героев».