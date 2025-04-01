Эксперты Агентства инвестиционного развития изучили бизнес-идеи предпринимателей Козловского округа

От засолки огурцов до выпуска станков

В этом муниципалитете в рамках Комплексной программы социально-экономического развития региона до 2030 года, инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым, планируют запустить более 30 проектов. Драйверами называют два из них: развитие машиностроительного комплекса (местные предприятия по выпуску автотранспорта намерены расширять и модернизировать производственные мощности) и создание туристического кластера. По оценке Минэкономразвития Чувашии, у этого направления большие перспективы. Турпоток в муниципалитете растет, по итогам прошлого года он составил около 170 тысяч человек. Подписан контракт на строительство причальной стенки, которая начнет принимать теплоходы в 2027 году. Это позволит поднять речной туризм в Козловке на новый уровень.

Не отстает и агропромышленный сектор: фермеры собираются модернизировать тепличное хозяйство, цеха по переработке рыбы и по производству комбикормов, установить системы орошения овощных культур. Также есть инициативы по строительству ангара для хранения техники, зернохранилища, зерносушильного комплекса, картофелехранилища, нового цеха для засолки огурцов и производства салатов, зимовального пруда для рыб.

В округе могут появиться торговый центр, магазин автозапчастей и пункт техобслуживания автомобилей. Кроме того, предлагается обновить здания городского кафе и кинотеатра «Октябрь».

Также есть инвестпроекты в отрасли промышленности: три предприятия округа планируют расширять производственные площади и объемы выпускаемой продукции. Например, на заводе по изготовлению станков плазменной резки возведут пристрой к основному цеху.

Эксперты проанализировали каждую инициативу и помогли доработать некоторые бизнес-планы, а также рассказали инвесторам о доступных мерах господдержки. «Продолжим оказывать всестороннюю поддержку, чтобы бизнес смог уверенно развиваться, создавая новые рабочие места и улучшая качество жизни населения», — отметил руководитель агентства Денис Васильев.