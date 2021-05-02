В Чувашии откроют производство сельхозтракторов

В среду стало известно, что заявка правительства Чувашии и предприятия концерна «Тракторные заводы» ООО «Волжский комбайновый завод» победила в конкурсном отборе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта СПИК 2.0. Согласно нему на площадях «Тракторного завода» в Чебоксарах откроют производство сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности, объявили на заседании Высшего экономического совета, прошедшем вчера в Доме правительства под председательством Анатолия Аксакова.

«СПИК 2.0 — это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован на формирование технологических компетенций в ключевых направлениях отечественного машиностроения. И мы рады, что именно Чувашская Республика заключила его первой в стране», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев по итогам заседания конкурсной комиссии в Минпромторге России под председательством первого замминистра Василия Осьмакова, сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики. Олег Николаев поблагодарил команду Минпромторга России во главе с министром Денисом Мантуровым за поддержку промышленной политики, «которая в целом реализуется на территории Чувашии».

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений правительства Чувашии: — СПИК 2.0 — это соглашение между государством и инвестором. По нему инвестор в определенный срок должен разработать уникальную технологию, внедрить и вывести продукцию, локализовать определенный процент компонентной базы конечного продукта, а государство со своей стороны гарантирует неизменность условий на весь период действия этого специального инвестиционного контракта. Здесь три основных параметра: сроки, условия и налоговые преференции.

Инвестор в лице концерна «Тракторные заводы» в течение 11 лет локализует уникальное производство — тракторы будут на 93% состоять из отечественных компонентов. К 2024 году планируется, что уровень локализации превысит 50%. Концерн берет на себя обязательства произвести 17 тысяч тракторов за весь этот период, при этом производственные мощности позволят производить около 8 тысяч тракторов в год. У производства большой экспортный потенциал и доля рынка. На сегодняшний день в этой нише российского производителя нет, поэтому реализация этого контракта позволит Чебоксарам стать не только местом производства крупных промышленных тракторов, но и центром производства сельхозтракторов и техники.

«Я считаю, что лидерство в этой истории, безусловно, имеет заявка «Волжского комбайнового завода»: и по точности попадания в объявленную конкурсом категорию, и по объему производства… Напомню, что производственные мощности в данном случае —восемь тысяч, это больше, чем соответствующий сегмент на российском рынке, что необходимо, я считаю, чтобы иметь соответствующий экспортный потенциал. Особо хотел бы отметить в этой заявке вопросы, связанные с реализацией технологий в области снижения углеродного следа, в том числе водородных технологий», — подытожил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Как сообщил Олег Николаев, проект входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Он рассчитан на 11 лет — с 2021 по 2031 годы, его стоимость оценивается в более чем 2 млрд рублей и позволит создать от 500 до 700 высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой. На производстве планируют выпускать до 8 тысяч тракторов в год. Техника будет работать не только на полях, но и в садах, ягодниках, питомниках, теплицах, в коммунальном и дорожном хозяйстве. Ожидается, что благодаря своим хорошим техническим характеристикам тракторы найдут своего покупателя и за рубежом — они проектируются с возможностью роботизации и будут более экологичными.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, новый формат организации специнвестконтрактов нацелен, прежде всего, на создание и локализацию новых компетенций в субъектах России. Подписи под этим контрактом ставят четыре стороны: Российская Федерация, регион, муниципалитет и инициатор проекта совместно с зарубежным партнером. В чувашском проекте по производству сельхозтракторов глобальным партнером является итальянская компания DEUTZ Fahr. Проект получил наиболее высокую оценку среди претендентов, и конкурсная комиссия признала его победителем.

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ,

министр промышленности и энергетики Чувашии: — Влияние крупных промышленных проектов, которым оказывается поддержка по СПИК 2.0, достаточно большое. Можно развивать малый, средний бизнес, прочие формы предпринимательства — и это действительно важно, но, как показывает мировой опыт, развитие промышленности темпами выше среднего осуществляется только там, где есть локомотивы промышленного роста в виде крупных инвестпроектов. Вокруг них формируется целая среда. Задача региональных властей — поддерживая все виды бизнеса, обеспечить создание нескольких крупных инвестпроектов. Недавнее решение правительственной комиссии — первый шаг в этом направлении.

«Несомненно, для нас это большой успех. Но здесь надо отметить, что это только очень важный шаг для того, чтобы дальше получить возможность реализовать этот проект на производственных площадках концерна «Тракторные заводы». Это даст возможность создать новые рабочие места. Эти новые рабочие места будут направлены на то, чтобы производить не просто тракторы, а самое главное — организовать процесс производства всех компонентов для сборки тракторов на территории Чувашии. За время реализации специнвестконтракта уровень локализации согласно проекту дойдет до 93%. Это будет абсолютно российский трактор. Ну и наш, чувашский, можно сказать», — прокомментировал Олег Николаев.

Как отметил руководитель региона, в республике имеются все ресурсы и возможности для реализации этого специнвестконтракта: как инфраструктурные, так и кадровые. Кроме того, он позволит проводить глубокие научные исследования в этой области.

Глава республики напомнил, что в Чувашии в прошлом году за участниками СПИК были законодательно закреплены новые налоговые преференции — нулевая ставка по налогу на прибыль и 0,1% по налогу на имущество. А на днях аналогичное решение принято и в Чебоксарах: депутаты утвердили для участников СПИК льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%. «Мы идем по пути максимально комфортных условий для того, чтобы такое новое производство возникло на территории республики. А самое главное — имело все возможности дальше развиваться и тем самым создавать новые условия не только для работников предприятия, но и других предприятий, которые будут вовлечены по производственной цепочке в производство данных тракторов», — сказал также Олег Николаев.

Локализовать компетенции на имеющихся производственных площадках могут и другие чувашские предприятия. В правительстве республики им готовы оказать всемерную поддержку.

Фото Олега Мальцева из архива «СЧ»

Столица Чувашии славилась крупными промышленными тракторами, а теперь может стать центром производства тракторов для сельского хозяйства.