Медицинские сестры отметили профессиональный праздник

В Международный день медицинских сестер, 12 мая, в Чебоксарском медицинском колледже прошел Республиканский форум медицинских сестер «Сестринское дело сегодня — Чувашия». С профессиональным праздником медицинских сестер поздравил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. «Благодарю вас за огромный и ежедневный труд, за вклад в борьбу с коронавирусом, за помощь в спасении десятков тысяч жизней жителей Чувашии», — сказал он. В рамках форума было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Профессиональной ассоциацией средних медицинских работников Чувашии и Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения России.
Опубликовано: 12 мая 2021 г.
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