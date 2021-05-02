Медицинские сестры отметили профессиональный праздник

В Международный день медицинских сестер, 12 мая, в Чебоксарском медицинском колледже прошел Республиканский форум медицинских сестер «Сестринское дело сегодня — Чувашия». С профессиональным праздником медицинских сестер поздравил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. «Благодарю вас за огромный и ежедневный труд, за вклад в борьбу с коронавирусом, за помощь в спасении десятков тысяч жизней жителей Чувашии», — сказал он. В рамках форума было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Профессиональной ассоциацией средних медицинских работников Чувашии и Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения России.