В школах республики проверят соблюдение мер безопасности

Сегодня утром по всей стране разлетелась страшная новость — в одной из казанских гимназий погибли дети. Телеграмму со словами соболезнований на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова направил Глава Чувашии Олег Николаев. «Сегодня в казанской школе произошла ужасная трагедия. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным

к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил он на своей странице в Инстаграме.

В связи с инцидентом в Казани Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях Чувашии. «Безопасность детей на первом месте. Необходимо детально проанализировать ситуацию в каждом муниципальном образовании», — уточнил руководитель региона.

Отметим, в результате стрельбы, которую устроил 19-летний бывший выпускник гимназии, погибли семь детей и одна учительница. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим.