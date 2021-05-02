В школах республики проверят соблюдение мер безопасности

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня утром по всей стране разлетелась страшная новость — в одной из казанских гимназий погибли дети. Телеграмму со словами соболезнований на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова направил Глава Чувашии Олег Николаев. «Сегодня в казанской школе произошла ужасная трагедия. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным
к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил он на своей странице в Инстаграме.

В связи с инцидентом в Казани Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях Чувашии. «Безопасность детей на первом месте. Необходимо детально проанализировать ситуацию в каждом муниципальном образовании», — уточнил руководитель региона.
Отметим, в результате стрельбы, которую устроил 19-летний бывший выпускник гимназии, погибли семь детей и одна учительница. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим.

Опубликовано: 11 мая 2021 г.


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