В двух школах Чебоксар проходит капитальный ремонт

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Несмотря на майские праздники, капремонт начался в школах № 12 и 28 – об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

Ремонтные работы будут разделены на два этапа – на первом в школах заменят окна, двери, полы, отремонтируют внутренние помещения, системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, установят пандусы и проведут частичный ремонт кровли.

Во время второго этапа планируют благоустроить территории школ, а также модернизировать спортивные площадки.

На время ремонта учебный процесс в учреждениях будет организован в дистанционном формате.

В ближайшее время капитальный ремонт начнётся ещё в 5 столичных школах (№ 24,27,30,31,63).

Опубликовано: 8 мая 2021 г.


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