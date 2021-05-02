В Канаше в пожаре погибли два человека

Огненное ЧП произошло 6 мая около 23.00 в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Кабалина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Чувашии.

Возгорание было ликвидировано спустя 20 минут. В тушении спасатели задействовали три единицы основной и специальной пожарной техники. На месте происшествия обнаружены тела двух человек, личности которых устанавливаются. По словам соседей, сгоревшая квартира долгое время пустовала и в ней часто собирались бездомные. Свет и газ в помещении отключены. Предположительно, к трагедии могла привести неосторожность с огнем при курении.

Пожар в Канаше стал уже 54-м по счету, произошедшим в Чувашии по этой причине с начала года.