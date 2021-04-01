Алексей Ладыков: Школа № 61 выиграла грант в размере 10 млн рублей!

«Такую сумму не получала у нас ни одна школа за всю историю! — сообщил Ладыков в Инстаграме. — Учреждение стало победителем конкурса Минпросвещения России с проектом интерактивного парка «Этно-хакатон». Поздравляю педагогический коллектив, директора школы Наталью Гурьеву, начальника Управления образования Дмитрия Захарова с победой. Качественно подготовили проект, необходимую документацию и смогли пройти в число лучших из более чем 300 претендентов со всей России. На выигранные средства в школе создадут инновационную лабораторию и этно-хакатон. Затем будут работать над приложением для гаджетов о культуре, образовании, народных традициях малых народов России, имеющих этноязыковые особенности».

СПРАВКА «СЧ» Хакатон — площадка встречи, где люди могут обменяться знаниями и идеями, разработать совместный проект, над которым будут работать в дальнейшем. Термин «хакатон» ввели еще в 1999 году разработчики программных продуктов — собравшиеся вместе специалисты должны были за определенное время разработать новую программную технологию, приложения для мобильных платформ и так далее. Теперь хакатон — как площадку совместного «мозгового штурма» — используют также в образовательных и социальных проектах.