В Чувашию на выплаты родителям школьников поступит около полутора миллиардов рублей

Десять тысяч в школьный портфель

По 10 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября каждого школьника, в том числе и будущего первоклассника. Как уже сообщала «СЧ», об этой новой мере поддержки семей рассказал в своем Послании Президент России Владимир Путин. «Выплату, — уточнил Глава государства, — проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу».

Со всей точностью сказать, на какое именно число учеников придутся эти выплаты в Чувашии, в апреле, конечно, сложно. Но предварительно посчитать можно. По информации Минобразования Чувашии, на данный момент в школах республики учатся около 144 тысяч детей. Вычтем из этого числа выпускников — одиннадцатиклассников (5647), и тех, кто после девятого класса захочет продолжить учебу в техникумах или колледжах — по прогнозным данным, основанным на статистике прошлых лет, их может быть порядка 6 тысяч человек. И приплюсуем будущих первоклассников: опять же по предварительным данным в республике этой осенью впервые сядут за парты более 16 тысяч детей. В итоге получается более 148 тысяч учеников. На каждого по десять тысяч — выйдет около полутора миллиардов рублей.

КСТАТИ Выплаты на подготовку учеников к школе в прошлом году практиковали и в Чувашии. В июле 2020-го руководитель республики Олег Николаев подписал Указ о единовременной выплате семьям, в которых растут трое и более детей, а размер семейного среднедушевого дохода не превышает прожиточного минимума. Размер единовременной выплаты на подготовку к учебному году составил 5 тысяч рублей. Как сообщали в Минтруда Чувашии, к середине сентября прошлого года эти выплаты получили пять тысяч семей на 9,4 тысячи детей.

Середина августа для выплат самое подходящее время, полагают многие эксперты. «Часть родителей старается заранее подготовить ребенка к школе, но основная масса предпочитает делать это только в августе — ведь за лето дети могут заметно подрасти», — говорит директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Чебоксары Лариса Рябинина. По ее словам, эти выплаты станут ощутимой поддержкой для семейных бюджетов, и особенно пригодятся мамам и папам, которым надо собирать на учебу не одного, а сразу нескольких школьников.

Из числа таких, богатых на учеников — и семья Смирновых из Чебоксар.

«С большим беспокойством думала о том, что нынче перед 1 сентября нам придется собирать в школу уже троих детей, — рассказала «СЧ» мама Ирина Смирнова. — Старший сын пойдет в девятый класс, дочка — в четвертый, а младший — в первый. По опыту знаю, что затраты нас ждут немалые. Если у старших хоть что-то есть, то младшему все придется покупать заново: ранец, всевозможные канцтовары — от карандашей до альбомов, рабочие тетради, школьный костюм, брюки на смену, рубашки, обувь — уличную, сменную, спортивную. И это кроме верхней одежды. В этом возрасте дети растут как на дрожжах, и все, что им впору сейчас, к сентябрю скорее всего будет мало. Словом, все расходы можно смело умножать на три.

Поэтому я очень обрадовалась решению Президента поддержать семьи, где воспитываются школьники, и особенно — когда узнала, что деньги выплатят и на будущих первоклассников. Прошлогодние выплаты на детей действительно стали для нас большим подспорьем (напомним, выплаты по 10 тысяч рублей родители детей в возрасте от 3 до 16 лет дважды получали в 2020 году по Указу Президента России. — Прим. ред.). Удается теперь экономить и благодаря тому, что дочь обедает в школе бесплатно. Предстоящие траты на школьное питание уже не пугают, ведь и наш будущий первоклассник будет обедать бесплатно».

Фото из архива редакции

По данным «Российской газеты», в прошлом году сборы ребенка в школу обошлись родителям от 14 до 24 и более тысяч рублей.