Наши ученые — в числе лучших химиков страны

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Официальные свидетельства о победе в конкурсе грантов Президента России получили молодые кандидаты химических наук из ЧГУ имени И.Н. Ульянова Анастасия Алексеева и Михаил Иевлев. Документы им вручила заместитель председателя правительства Чувашии — министр образования Алла Салаева. Как сообщают в Минобразования, наработки, которые сделала Анастасия Алексеева в своем исследовании, в перспективе могут использоваться в химической и фармацевтической отраслях. В свою очередь, проект Михаила Иевлева поможет контролировать загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсичными органическими веществами.
Как уже писала «СЧ», победителями очередного президентского грантового конкурса стали 460 кандидатов и докторов наук из всех федеральных округов страны. В том числе в области химических наук в список грантополучателей включен 71 российский ученый. Рассчитан грант на 2021-2022 годы, кандидаты наук будут получать ежегодно по 600 тысяч рублей, а доктора наук — по миллиону.

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.


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