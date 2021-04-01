Наши ученые — в числе лучших химиков страны

Официальные свидетельства о победе в конкурсе грантов Президента России получили молодые кандидаты химических наук из ЧГУ имени И.Н. Ульянова Анастасия Алексеева и Михаил Иевлев. Документы им вручила заместитель председателя правительства Чувашии — министр образования Алла Салаева. Как сообщают в Минобразования, наработки, которые сделала Анастасия Алексеева в своем исследовании, в перспективе могут использоваться в химической и фармацевтической отраслях. В свою очередь, проект Михаила Иевлева поможет контролировать загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсичными органическими веществами.

Как уже писала «СЧ», победителями очередного президентского грантового конкурса стали 460 кандидатов и докторов наук из всех федеральных округов страны. В том числе в области химических наук в список грантополучателей включен 71 российский ученый. Рассчитан грант на 2021-2022 годы, кандидаты наук будут получать ежегодно по 600 тысяч рублей, а доктора наук — по миллиону.