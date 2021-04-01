«Ястребы» остались в шаге от титула

Решающий матч — не в их пользу

«Чебоксарские ястребы» в гостях сыграли второй матч финального противостояния суперлиги-2 против команды «Барнаул».

Подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова подходили к ответной встрече с преимуществом в 10 очков, но расслабляться было рано — в финальных противостояниях и не такой гандикап отыгрывали. В свою очередь, барнаульцы с нетерпением жаждали реванша после болезненного поражения в Чебоксарах. Дух соперничества витал в воздухе, но кто сильнее, могла показать только игра.

Барнаульские зрители в этот вечер являлись еще одной боевой единицей, которая помогала своим игрокам в решающие моменты встречи. На первых минутах баскетболисты «Барнаула» под одобрительный рев трибун начали штурмовать кольцо «ястребов». В итоге хозяева повели 12:2, и наставники чебоксарцев незамедлительно взяли минутный перерыв, чтобы взбодрить своих игроков. Эта пауза положительно повлияла на «ястребов» — сразу после нее последовало несколько точных дальних попаданий, и подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова приблизились к соперникам на расстояние вытянутой руки. Но «близок локоток, да не укусишь»…

По ходу игры хозяева оказывались на шаг впереди гостей, и после первой половины матча на табло горели цифры 44:35 в пользу барнаульцев, но по сумме двух встреч чебоксарцы пока были впереди на один балл.

У «ястребов» оставался большой перерыв для того, чтобы изменить рисунок игры и исправить ошибки, допущенные в первые двадцать минут… К сожалению, третья четверть расставила все точки над «и» в финальном противостоянии — баскетболисты «Барнаула» не прекращали наращивать обороты, а «ястребы» так и не смогли вовремя перестроиться. У хозяев в этот вечер солировал Даниил Синегубов, который набрал 35 очков за матч.

Еще после первой игры старший тренер «Чебоксарских ястребов» Алексей Миронов рассказывал в интервью корреспонденту «СЧ», что статистика подборов во втором матче будет иметь решающее значение, в итоге так оно и получилось. В этом компоненте чебоксарцы проиграли барнаульцам 31:48 и из-за этого не смогли реализовать много атак «второго шанса». В итоге третью десятиминутку «ястребы» проиграли 26:16, и как ни старались вернуться в матч, сделать это у них не получилось — барнаульцы победили со счетом 91:71 и по сумме двух встреч — 162:152.

Самыми результативными игроками в составе «ястребов» в Барнауле стали Павел Кольцов и Антон Богдан, набравшие по 17 очков.

КСТАТИ По итогам суперлиги-2 титул MVP (самого полезного игрока турнира) достался баскетболисту «Чебоксарских ястребов» Павлу Кольцову.

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После сложного пути в плей-офф — успеха в серии с «Динамо-МГТУ», победы в одно очко в полуфинале над «Тамбовом» и тяжелого финала с барнаульцами — «Чебоксарским ястребам» удалось завоевать серебряные медали суперлиги-2!