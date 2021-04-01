Уже 10 школьников из Чувашии стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад

Проходят квесты и решают лингвистические задачи

Две недели остается до завершения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Но уже сейчас можно поздравить ребят, успешно прошедших финал по ряду дисциплин. Среди победителей и призеров есть и школьники из Чувашии.

Напомним, заключительные состязания школьников проходят по 24 предметам в разных городах. Так, олимпиада по экологии уже прошла в Ставрополе, испытания по русскому языку состоялись в Уфе, а по химии — в Белгороде. В Москве в интеллектуальный бой вступили знатоки права и иностранных языков. На турнир в Самару на днях собрались юные эксперты по астрономии. Но больше всего повезло «литераторам» — олимпиада по литературе проходит сейчас в Крыму на базе Международного детского центра «Артек».

Нашу республику в финале ВОШ представляют 40 школьников. Причем в состав делегации юных умников и умниц вошли не только воспитанники чебоксарских и новочебоксарских лицеев, гимназий и школ, но и ребята из сельских учебных заведений Красноармейского, Моргаушского, Яльчикского, Шемуршинского, Батыревского и Урмарского районов.

КСТАТИ Победители и призеры заключительного этапа ВОШ могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Как разъяснили «СЧ» в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер», на финальные испытания приглашены школьники, показавшие в этом году лучшие результаты на региональном уровне, а также призеры и победители заключительного этапа позапрошлого учебного года, продолжающие обучение в школе. Кроме этого, на соревнования отправились участники ВОШ прошлого года, набравшие проходной балл для участия в финале, который, напомним, из-за пандемии так и не был проведен. Но, несмотря на большую конкуренцию, результаты наших ребят на олимпиаде радуют.

Самой успешной для нас нынче оказалась экология. Чувашию представляли восемь учеников, шесть из которых стали призерами. Это Наталья Голубева из Урмарской школы, Ксения Одинокова из Новочебоксарского лицея № 18, а также ребята из Чебоксар — Ольга Сергеева и Софья Ефимова из 2-го лицея, Варвара Бушева из 5-й гимназии и Наталья Ершова из 4-го лицея. Призовое место в олимпиаде по праву занял десятиклассник чебоксарской гимназии № 4 Алексей Любимов. Призером олимпиады по химии стал Антон Захаров из чебоксарской школы № 18.

Неожиданно «выстрелил» французский язык, при том, что в Чувашии французский изучается в основном как второй иностранный язык, и в последние пять лет наши ребята не имели успеха в этом предмете. Но нынче ученица чебоксарской гимназии № 46 Анна Васильева заняла достойное место среди призеров олимпиады.

Есть в команде олимпиадников Чувашии и победитель, пока единственный. Десятиклассница Анна Прокопьева из чебоксарского лицея № 3 обошла всех соперников в знании русского языка. Во время олимпиады ей пришлось решать непростые лингвистические задачи и проходить грамматический квест.

Успешные выступления ребят — это еще и заслуга их опытных педагогов и наставников, которые помогли ребятам хорошо подготовиться. Но финал еще не окончен, так что учителя ждут новых побед.

Фото cap.ru

Десятиклассница чебоксарского лицея № 3 Анна Прокопьева стала победительницей олимпиады по русскому языку на всероссийском уровне. С подготовкой ей помогла педагог Мария Петухова.