Лукавых застройщиков регистраторы не милуют, а «сдают» прокуратуре

Следить за исполнением закона о долевом строительстве — одна из прерогатив Росреестра, где, напомним, регистрируются договоры между застройщиками и дольщиками. При этом нередко выявляются нарушители прав будущих новоселов, что недопустимо и чревато неприятными последствиями для обеих сторон.

Уже не первый год Управление Росреестра по Чувашии направляет в прокуратуру республики информацию о застройщиках, допускающих сомнительные действия в отношении дольщиков. Там вносят в их адрес представления об устранении выявленных нарушений законодательства, в ряде случаев возбуждают административные дела. Несколько руководителей строительных фирм стали фигурантами уголовных дел.

Как правило, серьезные нарушения регистраторы выявляют при правовой экспертизе документов. Например, некоторые застройщики не включают в договор об участии в долевом строительстве обязательное условие о способе исполнения своих обязательств. Другие вносят в договор пункт, который предусматривает, что дольщик вправе уступить право требования на объект строительства только при получении обязательного письменного согласования застройщика после полной оплаты, предусмотренной договором.

Однако эти требования «грубо противоречат действующим нормам права», отмечают в Росреестре. Благодаря бдительности регистраторов удалось пресечь мошеннические действия одного из застройщиков, который пытался реализовать одни и те же строящиеся площади под разными условными номерами. Этот факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя строительной компании.

На сегодняшний день участие в долевом строительстве является одним из самых доступных способов приобретения жилья. «В прошлом году Управлением Росреестра по Чувашии зарегистрировано 8522 договора участия в долевом строительстве, — рассказала корреспонденту «СЧ» руководитель этого ведомства Екатерина Карпеева. — К сожалению, когда есть спрос, у некоторых застройщиков возникает желание нарушить действующее законодательство. Но наши регистраторы — грамотные специалисты, поэтому выявляют нарушения. Бывают некритичные недочеты, которые можно исправить, и после их устранения зарегистрировать договор. Но когда мы видим явное пренебрежение законом, информируем об этом прокуратуру, чтобы там приняли меры реагирования».

А надзорный орган не только разбирается в сомнительных делах застройщика, затем передавая материалы следствию для принятия процессуального решения, но и занимает однозначную позицию в качестве обвинителя в судах, решающего судьбу тех, кто имеет отношение к нарушениям при строительстве квартир дольщиков. К примеру, в Чебоксарах управляющему ООО «Научно-исследовательский институт инновационного проектирования» (он же — главный конструктор) суд вынес приговор за коррупционное преступление. Ему инкриминировалось получение коммерческого подкупа при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Калинина в Чебоксарах «за совершение действий в интересах дающего». В ходе следствия СУ СКР по Чувашии установлено, что управляющий, осуществлявший авторский надзор за строительством указанного дома, обнаружил несоответствие некоторых проведенных подрядчиком работ утвержденной проектной документации. И получил от генерального директора фирмы-застройщика 80 тысяч рублей за их незаконную приемку и подписание акта освидетельствования. Эти деньги были перечислены на банковскую карту супруги фигуранта дела. Директор признал вину в полном объеме. Московский районный суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Также осужденный на два года лишен права занимать руководящие должности.

КСТАТИ

Достроят без банкротства

Ситуации вокруг проблемных объектов застройщика ООО «СЗ «Лидер» было посвящено совещание, прошедшее вчера в Доме правительства.

Фирма эта возводит в Чебоксарах пять объектов долевого строительства, расположенных в ЖК «Гагарин» и ЖК «Кувшинка». Четыре из них — проблемные. В прошлом году «Лидер» несколько раз срывал взятые обязательства по достройке этих объектов, была начата процедура его банкротства. После этого застройщик смог привлечь дополнительные ресурсы, и строительно-монтажные работы на всех проблемных объектах возобновились.

«Взяв дополнительное обязательство от застройщика по конкретным срокам ввода в эксплуатацию объектов, мы решили обратиться в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства об отзыве заявления о банкротстве», — отметил на совещании Глава Чувашии Олег Николаев. — Такое решение позволит ускорить процесс достройки домов».

Публикуется в рамках проекта «Защитить права дольщиков», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии