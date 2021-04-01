В Чувашии проходят всероссийские командно-штабные учения ГКЧС

Вода в реке Алатырь поднялась выше критического уровня, в результате в шесть часов утра 14 апреля из-за дождя и интенсивного снеготаяния в Алатыре произошло подтопление 220 частных жилых домов; от стихии пострадали около 400 человек, в том числе 40 детей. Такова легенда второго дня проходящих в Чувашии всероссийских командно-штабных учений. В течение трех дней, сообщили в республиканском ГКЧС, будут отработаны вопросы, связанные с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. «Погодные условия в целом складываются таким образом, что есть вероятность — наихудшие опасения не будут реализовываться. При этом мы должны быть к ним готовы», — отметил Глава Чувашии, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Олег Николаев. Завершатся учения сегодня — спасатели отработают ликвидацию условной ЧС, связанной с природными пожарами.