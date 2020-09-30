Дорога «Шемурша — Сойгино — Алтышево» — автодорога «Аниш» открылась после капремонта

Как пояснили в администрации района, ремонтировалась не вся трасса, а только ее участок протяженностью более 7,5 км. Кстати, в прошлом году на этом же направлении обновили 10 км дорожного полотна. Работы тогда были выполнены с опережением графика. Оперативно сработали дорожные строители и в этом году. Согласно контракту объект нужно было завершить только к следующей осени. Однако подрядчик ООО «Автодор», подключив все имеющиеся ресурсы, успел закончить ремонт в этом году до наступления холодов.

По данным Минтранса республики, при строительстве участка трассы в Алатыре применили метод холодной регенерации — сняли старый слой, смешали его с битумом и уложили прочное основание. Кроме основной дороги, ремонтники обустроили тротуары и остановочные павильоны, установили освещение, дорожные знаки и защитные ограждения. Всего на ремонт было направлено более 173 млн рублей.

На днях отремонтированная дорога в Алатырском районе была принята в эксплуатацию. В комиссии по приемке законченных работ участвовал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Фото cap.ru

Участок дороги в Алатырском районе отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».