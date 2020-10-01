Перспективы развития Алатыря обсудили на заседании Высшего экономического совета

Алатырский «узел»: точки развязки. Главная из них — статус моногорода

За время работы Высшего экономического совета Чувашии с февраля нынешнего года «создана достаточно серьезная программа действий и сформирован образ будущего каждого муниципалитета и каждой отрасли», сказал Глава республики Олег Николаев, открывая вчера очередное заседание Совета. Следующая задача — более глубокий мониторинг реализации комплексной программы социально-экономического развития региона, прежде всего в разрезе районов и городов.

На нынешнее заседание было вынесено обсуждение социально-экономического состояния одного из наиболее проблемных муниципалитетов республики — города Алатыря. Прежде чем вызвать на «ковер» его руководителей, председатель Совета, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков накануне побывал в городе, чтобы непосредственно «на земле» ознакомиться с «болячками». Одна из наиболее чувствительных — ставшие традиционными здесь большие долги за газ, отметил он. В то же время на местных предприятиях есть достаточно перспективные проекты, благодаря которым могут увеличиться налоговые поступления в местную казну. Есть хорошие возможности для внутреннего туризма.

Выступившая затем заместитель главы администрации Алатыря по экономическим и финансовым вопросам — начальник отдела экономики Наталья Марунина начала с презентации показателей социально-экономического положения города, большей частью тревожных. С 2017 года численность алатырцев уменьшилась с 34,7 тыс. до 33,7 тыс. человек. Местные промышленные предприятия — акционерные общества «Электроавтомат», «Электроприбор», «Алатырский механический завод», завод «Пятый арсенал» — продолжают доминировать в экономике. Но при этом оборот в промышленности снизился к прошлогоднему уровню.

Неблестящие показатели по вводу жилья, в общественном питании, правда, вырос торговый розничный оборот. В центре занятости на учете более 440 безработных. Радует, правда, положительная динамика количества субъектов малого бизнеса, которых на сегодня насчитывается более 870, — за три года рост на 24,7%. Они дают работу более 900 горожанам, но средняя зарплата у них всего лишь 13 тыс. рублей. Да и средняя зарплата по городу остается в числе одной из самых низких среди городов республики.

Выслушав выступившую, Анатолий Аксаков попросил разработать форму таких докладов, в которых должны, прежде всего, подниматься проблемы и пути их решения, а не простая констатация цифр. «Об этом у меня во второй части», — обмолвилась Марунина. «Так продолжайте!» — сказал Аксаков.

«Вторая часть» была посвящена ходу реализации инвестиционных проектов в городе. Такие проекты касаются как городской инфраструктуры, так и непосредственно промышленных предприятий. Ведется, в частности, строительство подъездной дороги к индустриальному парку, запланирован ремонт четырех объектов культуры.

Запланированы модернизация теплосетей в двух микрорайонах на общую сумму 435 млн рублей, обновление хирургического корпуса районной больницы, детской школы искусств, городского Дворца культуры… Все это включено в комплексную программу развития региона на пятилетку.

В рамках программы в городе решается проблема водоснабжения. В этом году началась расчистка русла Суры, чтобы предотвратить заиливание ковшового водозабора на реке, сообщил далее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. Он по поручению Главы республики Олега Николаева уже выезжал в Алатырь вместе с и.о. министра природных ресурсов и экологии Александром Воробьевым и представителями проектных организаций. По словам министра, были разработаны конкретные проектные решения, которые приняты и будут реализованы в 2020-2021 годах. На место доставляется специальная техника.

Как отметил Олег Николаев, деньги на обеспечение бесперебойного водоснабжения города предусмотрены в республиканском бюджете в размере 27,5 млн рублей. Вопрос находится на личном контроле Главы. «Работа скоро начнется, берите ее под контроль и вы», — обратился Олег Алексеевич к главе администрации Алатыря Сергею Лукишину.

Данную тему своеобразно прокомментировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. От Алатыря до Чебоксар порядка 200 километров, но такое ощущение, что в десять раз больше, сказал он. Указанные средства в сумме 27,5 млн рублей давно предусмотрены в бюджете, тогда как представители горадминистрации в презентации только заявляют о такой потребности…

Что касается ведущих заводов, многообещающие инвестпроекты запущены на «Электроприборе», «Электроавтомате», других предприятиях. В частности, в АО «Алатырский механический завод», как рассказал его генеральный директор Сергей Калинин, в нынешнем году совместно с одной федеральной грузовой компанией запущен проект по производству скоростных вагонных тележек. Объем инвестиций составляет 189 млн рублей, в ноябре должны состояться первые испытания. Предприятию была обещана поддержка со стороны Олега Николаева и Анатолия Аксакова.

В качестве одного из путей улучшения состояния городской экономики Наталья Марунина назвала возможность придания Алатырю модного ныне статуса территории опережающего социально-экономического развития. Есть она, мол, в Канаше, недавно вот Новочебоксарск заявился… Но Глава республики Олег Николаев этот вопрос сразу снял, поскольку в стране на сегодня решено не злоупотреблять созданием ТОСЭРов. Новочебоксарск стал просто исключением из правил в рамках индивидуальной программы региона. «Мы только затеем бюрократию на предмет «выбивания» данного статуса Алатырю, но вопрос в итоге вряд ли решится», — добавил Анатолий Аксаков.

В городе, похоже, подзабыли о возможностях и преференциях, предоставляемых Алатырю как моногороду, продолжил Глава. Есть множество программ поддержки моногородов, которые помогут решить большую часть городских проблем, в том числе через льготное финансирование. Кроме того, для реализации «моногородской» программы в специальном проектном офисе несколько представителей Алатыря проходили соответствующую подготовку аж в Сколково. Где этот офис и эти люди? — спросил Олег Николаев.

На заседании выступил один из авторов комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед. Программа — живой документ, напомнил он, это видно на примере Алатыря. Можно уже прикинуть, какие эффекты ожидаются по городу. «В последнее время в реализации программы был набран колоссальный темп, столько встреч проведено Главой республики, сколько подписано важных документов…»

«Моногородская» тема прозвучала и под занавес заседания. Анатолий Аксаков поручил готовиться к визиту в Алатырь руководителя федерального Фонда развития моногородов Ирины Макиевой.

Фото Максима Васильева из архива редакции

С насущными проблемами Алатыря Олег Николаев уже знаком — в мае, в ходе рабочей поездки, он побывал в отремонтированной детской поликлинике ЦРБ, в реконструируемом краеведческом музее и на стадионе «Спутник», а также пообещал поддержку Алатырскому комбикормовому заводу.