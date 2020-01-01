Утверждена постановлением администрации Алатырского района от 10.08.2020 г. № 277

1. Общие сведения

Комплексная программа социально-экономического развития Алатырского района на 2020-2025 гг. разработана на основании рекомендации временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаева в соответствии с пунктом 4.1 вопроса 4 Перечня поручений по итогам еженедельного совещания от 25.05.2020 г., утвержденных 29.05.2020 г. № 02/01-8234.

Комплексная программа включена в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 гг., презентация и обсуждение которой состоялось на заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики 24.06.2020 г. Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики разработана в целях улучшения условий жизни населения, обеспечения устойчивого развития экономики региона, охватывает все сферы экономики, все муниципалитеты республики. Программа будет учтена в стратегиях развития органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления.

Проект комплексной программы социально-экономического развития Алатырского района на 2020-2025 гг. размещен на официальном сайте администрации Алатырского района в сети интернет для обсуждения с жителями Алатырского района и предложений.

2. Общие сведения об Алатырском районе, проблемы, пути решения

Алатырский район расположен в юго-западной части Чувашской Республики. Район граничит на севере с Порецким районом, на востоке — с Ибресинским, Батыревским и Шемуршинским районами, на юге — с Сурским районом Ульяновской области, на западе — с Ардатовским районом Республики Мордовия.

В состав Алатырского района входят 16 сельских поселений, включающих в себя 46 населенных пунктов.

Общая площадь района составляет 193 тыс. га, в том числе земли лесного фонда — 57,5%, земли сельскохозяйственного назначения — около 33%.

С января 1997 года на территории района функционирует ФГБУ Государственный природный заповедник «Присурский» на площади 9025 га.

Население Алатырского района на 1 января 2020 года составляло 13859 человек. Естественная убыль населения в 2019 году составила 232 человека, миграционный отток имел место в количестве 130 человек.

В районе отмечается тенденция снижения рождаемости. Показатель рождаемости в 2019 году составил 6,6 человек на 1000 населения против 9,3 в 2018 году. За 2019 год рождаемость населения уменьшилась на 41 человека, а смертность увеличилась на 37 человек к уровню 2018 года.

Показатель общей смертности населения Алатырского района в 2019 году составил 23 человека на 1000 населения против 20,0 в 2018 году.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 20403,7 рубля, что превысило 108,3% к уровню 2018 года. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2020 года отсутствовала.

На 1 января 2020 года в районе было зарегистрировано 123 организации различных форм собственности и 183 индивидуальных предпринимателя.

Для Алатырского района в последние годы характерны положительные тенденции в социально-экономическом развитии.

Сельское хозяйство в районе многоукладно. В районе зарегистрировано 6 сельскохозяйственных предприятий, 2 подсобных хозяйства, 9446 личных подсобных хозяйств, 34 крестьянских (фермерских) хозяйства, создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 2 кредитных.

За 2019 год объем валовой продукции сельского хозяйства района превысил 681 млн рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 112,8%.

Доля продукции личных подсобных хозяйств в 2019 году составила 74,3% от общего объема произведенной продукции, сельскохозяйственных организаций — 25,4%, крестьянских (фермерских) хозяйств — 0,3%.

Промышленность района представлена традиционной для района отраслью — деревообработкой. Промышленные предприятия выпускают столярные изделия, срубы, пиломатериалы, заготавливают дрова. Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств в 2019 году составил 176,8 млн рублей, 100,5% к уровню 2018 года.

В Алатырском районе действуют 39 малых предприятий. Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 1090 человек. Оборот малых предприятий в 2019 году достиг 169,4 млн рублей.

Оборот общественного питания за 2019 год составил 5,3 млн рублей, 100,3% к уровню 2018 года. Оборот розничной торговли составил 381,9 млн рублей, или 130,4% к уровню 2018 года.

В последние годы наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 275,9 млн рублей.

Ежегодно растут объемы жилищного строительства. В 2019 году объем строительства жилья по сравнению с 2018 годом составил 121,3%. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3937 м2 жилья.

В 2019 году реализовано 30 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, работы проведены на общую сумму 12,5 млн рублей.

Состояние сферы туризма

Алатырский район — малая родина многих известных государственных деятелей, военачальников, героев войны, ученых, творческих работников, организаторов производства.

На территории района находятся 10 памятников градостроительства и архитектуры, в том числе религиозного назначения, 3 памятника истории и 2 памятника археологии.

В районе проживают 19 мастеров декоративно-прикладного творчества и искусства (главным образом — резьба по дереву, живопись и вышивка).

Перспективы развития сферы туризма

Наиболее перспективным направлением для развития туризма являются паломнические туры с включением в их программу посещения монастырей и церквей г. Алатыря и района, экскурсии познавательной, природоведческой и экологической тематики с осмотром природных объектов ГПЗ «Присурский», археологических памятников, маршруты для любителей рыболовства, охоты и «собирательства».

Проблемы муниципального образования

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Отсутствие освещения на автомобильной дороге республиканского значения Шемурша — Сойгино — Алтышево — а.д. «Аниш», проходящей через поселок и село Алтышево, является одной из причин ухудшения обстановки в сфере безопасности дорожного движения в Алатырском районе, т.к. только за 2019 год на данном участке автодороги произошло 6 ДТП с пострадавшими.

Что делается

Администрацией Алатырского района направлено письмо в КУ Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии с просьбой запланировать строительство освещения. Получен ответ о том, что на 2020 год строительство освещения не запланировано.

Пути решения

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» КУ Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство освещения с последующей ее реализацией.

Источники и объемы финансирования

Т.к. автомобильная дорога республиканского значения, то финансирование возможно осуществить только за счет республиканского бюджета. Ориентировочно объем финансирования по проектированию составит 1,5 млн рублей. Строительно-монтажные работы требуют выделения 20 млн рублей.

2. Необходимо провести ремонт автодороги республиканского значения «Калинино — Батырево — Яльчики — Большое Чеменево — Шемурша — Сойгино — Алтышево».

Вышеуказанная автодорога протяженностью 6 км находится в ненормативном состоянии, соответственно, необходимо разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт с последующей ее реализацией.

Что делается

Ежегодно на данном участке автодороги проводится ямочный ремонт, однако целесообразнее изыскать финансовые средства и провести капитальный ремонт.

Пути решения

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» КУ Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии необходимо разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт с последующей ее реализацией.

Источники и объемы финансирования

Т.к. автомобильная дорога республиканского значения, то финансирование возможно осуществить только за счет республиканского бюджета. Ориентировочно объем финансирования по проектированию составит 1,5 млн рублей.

Строительно-монтажные работы потребуют выделения 60 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

До 2022 года планируется строительство новой школы в селе Чуварлеи на 300 мест.

Нужны дополнительные средства на проектирование бассейна.

Ввиду ветхости системы отопления требуется поэтапная замена модульных котельных.

Необходимы дополнительные средства.

Ввиду морально устаревшего и ветхого состояния школьных котельных необходима замена на котлы наружного размещения (модульные).

Что делается.

Имеется проект, из реестра Минстроя, экономически эффективной проектной документации повторного использования строительства школы. Для разработки проектно-сметной документации школьного бассейна идет согласование технического задания на выполнение проектно-сметной документации.

Разрабатывается проектно-сметная документация по объектам.

Пути решения

В настоящее время идет согласование земельного участка под строительство со всеми министерствами. Для разработки проектно-сметной документации необходима значительная сумма из республиканского бюджета.

Для оперативной замены котельного оборудования на котлы наружного размещения требуются значительные финансовые затраты из республиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет.

ЖКХ

В настоящее время в п. Киря система водоснабжения не функционирует с 2014 года. Одной из основных причин прекращения водоснабжения является то, что объект убыточный, а также не соответствующее нормативным требованиям качество воды.

Что делается

В 2019 году проектная организация ООО «Теплоэффект» провела обследование технического состояния объекта системы водоснабжения в п. Киря. Данная организация оценила техническое состояние технологических линий как неработоспособное. Для доведения контролируемых параметров качества воды до предельно допустимых значений требуется установка станции обезжелезивания воды. В настоящее время ООО «Теплоэффект» разрабатывает проектно-сметную документацию на установку станции обезжелезивания воды и проведение капитального ремонта объектов водоснабжения п. Киря.

Пути решения

Имеются два пути решения проблемы.

Передача всей системы водоснабжения из муниципальной собственности в государственную собственность Чувашской Республики. Были направлены соответствующие письма в профильные министерства, однако согласование данной передачи не поступало в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете, предусмотренных на содержание передаваемого имущества.

Выделение финансовых средств на капитальный ремонт и модернизацию системы водоснабжения после завершения разработки документации.

Источники и объемы финансирования

Ориентировочная сумма на капитальный ремонт и модернизацию системы водоснабжения составит 16 млн рублей. В бюджете Алатырского района данные средства отсутствуют, необходимо предусмотреть средства в республиканском бюджете.

ЭНЕРГЕТИКА

1. Необходимо провести капитальный ремонт электросетевого хозяйства в п. Киря Алатырского района, т.к. в частности:

высоковольтная линия 10 кВ, проходящая от центральной подстанции и до п. Киря, находится в неудовлетворительном состоянии — опоры поражены гнилью, изоляторы выпадают;

имеется потребность в капитальном ремонте либо замене исчерпавших свой срок службы трансформаторных подстанций в количестве 8 шт.;

подземный кабель, проходящий под железной дорогой, протяженностью 140 м требует замены, т.к. его аварийное состояние является причиной частого отключения электроэнергии поселка.

Что делается

Разработана сметная документация на капитальный ремонт электросетевого хозяйства в п. Киря на общую сумму 313988 рублей.

Пути решения

Необходимо выделение финансовых средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт.

Источники и объемы финансирования.

Сумма на капитальный ремонт составит 3139788 рублей. В бюджете Алатырского района данные средства отсутствуют, соответственно необходимо предусмотреть данные средства в республиканском бюджете.

2. Требуется перевод на энергосберегающий режим уличного освещения в п. Киря, с. Иваньково-Ленино, п. Восход, с. Ахматово, с. Новые Айбеси, с. Сойгино.

Что делается

Для реализации данного мероприятия разработана сметная документация на общую сумму 4800000 рублей.

Пути решения

Необходимо выделение финансовых средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт.

Источники и объемы финансирования

Сумма на капитальный ремонт составит 4800000 рублей. В бюджете Алатырского района данные средства отсутствуют, соответственно, необходимо предусмотреть данные средства в республиканском бюджете.

КУЛЬТУРА

До 2024 года в районе планируется построить новый сельский Дом культуры на 100 мест в с. Старые Айбеси. Для разработки проектно-сметной документации, выполнения инженерных изысканий и прохождения экспертизы необходимы финансовые средства.

Что делается

В правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» от 26 октября 2018 года №?434, выделение средств на разработку ПСД не предусмотрено.

Пути решения

Внести изменения в вышеназванное постановление, в т.ч. в части расширения использованных средств.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет.

Примерная стоимость — 24400000,00 рубля, в том числе оценочная стоимость строительства 23000000 рублей, стоимость ПСД — 600000,00 рубля, изыскание — 400000,00 рубля, стоимость прохождения экспертизы — 400000,00 рубля.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Необходимо покрытие травмобезопасной резиновой плиткой беговой дорожки на стадионе им. летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Описание проблемы

Стадион им. А.Г. Николаева построен в 1997 году. Вокруг футбольного поля имеется асфальтированная беговая дорожка длиной 364 м. Это единственная спортивная площадка в районе, на которой проводятся все основные спортивные мероприятия: соревнования по легкой атлетике, спортивные праздники открытия и закрытия летнего спортивного сезона, молодежная Спартакиада района, отраслевые спартакиады района среди работающего населения, проводится прием испытаний комплекса ГТО по беговым видам. Несмотря на принимаемые меры безопасности, на беговой дорожке достаточно часто происходят падения, бывают случаи получения участниками травм. В целях обеспечения безопасности участников и исключения случаев травматизма необходимо покрыть беговую дорожку травмобезопасным покрытием.

Что делается

Подготовлена локальная смета при помощи ПК «Гранд-СМЕТА».

Источники и объемы финансирования

Бюджеты Чувашской Республики и Алатырского района. Стоимость проекта — 2800,5 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Требуется ремонт котельной в с. Явлеи для последующего переоборудования под теплый бокс для пожарной машины, т.к. пожарная машина должна находиться в отапливаемом помещении.

Что делается

В настоящее время разработана сметная документация на сумму 1048369 рублей.

Пути решения

На ближайший конкурс по программе развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах, будет направлена заявка на ремонт котельной в с. Явлеи для последующего переоборудования под теплый бокс для пожарной машины.

Источники и объемы финансирования

По программе развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах, 80% объем финансирования из республиканского бюджета и 20% — средства населения.

КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЮЩИЕСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД 2020-2025 ГГ.

В период с 2020 по 2025 год в рамках программы будет реализовано 19 проектов инфраструктурной направленности и 5 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 958,9 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 219,97 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 738,93 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 44,2 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.