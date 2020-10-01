Ставший музеем самолет находится в Алатырском районе в плачевном состоянии

Сломанные крылья

Редкий рассказ о вкладе чувашского народа в Победу в Великой Отечественной войне обходится без непременного упоминания приобретения колхозником Андреем Сарсковым из села Иваньково-Ленино Алатырского района боевого бомбардировщика Ли-2 и передачи его в качестве подарка нашему земляку Герою Советского Союза Федоту Никитичу Орлову. Увы, на этом история подарка за 100 тысяч рублей не завершилась и получила в наши дни печальное продолжение.

Откуда деньги

То, что у 58-летнего колхозника Андрея Сарского не было таких денег, чтобы купить самолет, ни для кого сегодня не секрет. Да и не мог он их заработать на колхозных полях. Если бы даже заработал столько трудодней и получил на них полагавшуюся по нормам того времени пшеницу, рожь или еще что, их все равно нельзя было продать или обменять. И стоять на рынке, торговать сельхозпродуктами было некогда, да и вовсе не приветствовалось это, а с 1943 г. торговля хлебом до выполнения колхозом плана хлебозаготовок и вовсе каралась уголовно.

Думал ли Федот Никитич Орлов, что у алатырского колхозника вряд ли могла быть такая сумма? Даже его зарплата как боевого летчика-бомбардировщика да еще надбавка 50 рублей за звание Героя Советского Союза и 25 руб. за орден Ленина, премии за результативные бомбежки и т.д. оказывались ниже дохода рядового колхозника. Даже зарплата И. Сталина (1200 рублей в месяц) не дотягивала до названного дохода Андрея Сарскова.

Велись ли между ним и колхозником Сарсковым разговоры на эти темы? Задавал ли он ему вопрос, откуда Андрей Сарсков собирается взять еще 100 тысяч рублей? 30 июля 1943 г. Ф.Н. Орлов в письме в адрес Президиума Верховного Совета Чувашской АССР делился своими впечатлениями от поездки в Иваньково-Ленино: «Встретился с Сарсковым. Записывали нас для передачи по радио «Коминтерна». Он сказал, что внесет еще 100000 рублей, лишь бы только скорее пришла победа». Разговор об этом происходил уже после выхода в свет постановлений 1942-1943 годов по укреплению трудовой дисциплины в колхозах и ужесточению хлебопоставок.

Хотя по своему возрасту (моложе 60 лет) Сарсков и не попадал под санкции этих жестких постановлений, он все же не мог не знать, что до выполнения колхозом плана заготовок не то что раздавать хлеб колхозникам за трудодни, даже заложить их на семена нельзя. А срок выполнения плана заготовок продлевался до июля следующего года.

Обиделись, сильно обиделись, наверное, односельчане на Сарскова. Может, и не говорили в лоб, но за спиной наверняка резали правду-матку, не стесняясь в выражениях. Мог бы Сарсков и не утверждать, что вносит деньги в фонд Красной Армии из личных сбережений. Мог бы сказать, что вносит по поручению односельчан, колхозников своей артели. Так сильно настаивали на этом работники из райкома? Или вскружила голову телеграмма самого Сталина: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Андрей Михайлович, за вашу заботу о Воздушных Силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено»? Ведь можно было ошибиться один раз, но продолжать говорить о внесенных им ста тысячах принародно и не один раз — какой сосед это вытерпит? Ведь каждый вносил деньги, отрывая от семьи, отказывая в необходимой одежде, обуви, обрекая нередко на полуголодное существование членов своей семьи, стариков, детей. И их вклад в оборону государства оказывался так обесценен одним заявлением Сарскова. Кстати, мы до сих пор не знаем, сколько рублей на самом деле внес лично сам Андрей Сарсков.

Вообще непонятно, кому пришло в голову подарить самолет Федоту Орлову от имени одного колхозника? Федот Никитич был бы не меньше обрадован и воевал бы не менее геройски и не менее результативно, если бы подарок был бы сделан честно, от имени всех сельчан. И не было бы ненужных разговоров, шушуканий и обид. Ведь прошло уже почти 80 лет, и уже которое поколение иваньковцев не только шепчется, но и говорит в открытую: «Нет, не свои деньги внес 25 декабря 1942 г. Сарсков в кассу сбербанка, а собранные всем колхозом».

Оружие в подарок

Но самолет был куплен и подарен нашему земляку, уроженцу Ядринского района Федоту Никитичу Орлову, который за 5 месяцев до этого стал Героем Советского Союза.

Вот как вспоминал сам Федот Никитич все связанное с подаренным ему самолетом:

«С большой радостью прочитал я вскоре в одном из номеров «Правды» письмо колхозника сельхозартели «Красный луч» Алатырского района Андрея Михайловича Сарскова. «Я, 58-летний отец двоих сыновей, сражающихся на фронте, — писал он, — вношу из личных сбережений на покупку самолета сто тысяч рублей и прошу разрешить вручить его одному из Героев Советского Союза, нашему земляку, летчику товарищу Орлову Федоту Никитичу».

По письмам, по нескольким командировкам в тыл я хорошо представлял себе, как там нелегко живется людям. Порой казалось, что мы здесь, на фронте, находимся в более привилегированном положении, получаем все — и оружие, и технику, и боеприпасы, и одежду, и питание. Там женщины, старики, подростки и дети каждый день недоедали, а нам отправляли сюда все, что собирали с полей, и в холод, и в любую непогоду люди ходили там в чем попало, а для нас шили и вязали теплую, добротную одежду. От всего этого щемило в сердце и в то же время поднималась в душе горячая волна благодарности, еще острее, сильнее становилась ненависть к врагу.

«Дорогой Андрей Михайлович, — написал я ему в «Красный луч», — обещаю вам как родному отцу: буду летать на самолете, построенном на ваши личные сбережения, и бить гитлеровских разбойников, пока мои глаза видят землю, пока руки мои способны держать штурвал».

«А в начале марта — еще одна неожиданная радость, незабываемая встреча с земляками: меня пригласили на слет молодых передовиков сельского хозяйства Чувашии. Встретили меня на родине очень тепло, от приглашений не было отбоя…

Увиделся я, наконец, и с патриотом-колхозником, своим названым отцом Андреем Михайловичем Сарсковым. Мартовское солнце заливало золотом снежную долину, искрящийся снег слепил глаза, и мягко шуршали полозья, когда мы ехали в алатырский колхоз «Красный луч». А там за околицей уже собралось все село. Как родные расцеловались мы с Андреем Михайловичем, от волнения комок будто застрял у меня в горле. А у Сарскова даже слезы выступили на глазах. «На фронте погибли двое моих сыновей, теперь ты, Федот, будешь мне сыном. Сто тысяч рублей внес я на самолет для тебя и клянусь сейчас всем самым дорогим в жизни, что и дальше буду помогать фронту, насколько хватит моих сил», — говорил старый колхозник, и снова влажнели его глаза.

Потом все собрались в клубе, до поздней ночи затянулась наша беседа. На прощанье я, как мог, успокаивал взволнованных Андрея Михайловича и его жену Анну Петровну Сарскову.

— Я обязательно еще полетаю на подаренном вами самолете. А как разгромим фашистов, прилечу сюда за вами и прокачу с ветерком».

Мне посчастливилось несколько раз встречаться и общаться с легендарным летчиком Федотом Орловым. Но как-то получилось так, что мы с Федотом Никитичем ни разу не говорили о самолете, подаренном ему Сарсковым, меня больше интересовали боевые эпизоды, его боевая дружба с Николаем Гастелло. Сегодня о многих нюансах приходится лишь гадать.

Прилетит вдруг волшебник…

А самолет и вправду прилетел. Правда, не Ли-2, а Ил-14. Кто и каким образом принял решение о передаче действующего самолета военно-воздушного флота СССР селу Иваньково-Ленино или его колхозу, мне так и не удалось выяснить. Оформлялась ли такая передача актом или протоколом, скреплением их подписями и печатями, также пока остается тайной.

Но самолет был полностью исправный и прилетел своим ходом с помощью военнослужащих Балашовского летного военного училища. Случилось это 12 августа 1986 года. (Правда, встречаются утверждения, что это случилось годом раньше). Сел самолет на поле в километре от околицы. Потом 12-тонную махину трактором перетащили в центр села.

И стал он памятником всем более чем 780 иваньковцам — участникам Великой Отечественной войны и их семьям, с утра до ночи трудившимся в тылу.

Жаль, что не успел увидеть этот самолет-памятник сам Сарсков — он ушел из жизни в 1966.

В салоне самолета организовали музей, рассказывающий об истории приобретения и передачи Ли-2 Федоту Орлову, увидеть самолет на вечной стоянке в Иваньково-Ленино успел и сам Герой. Сохранилась его памятная фотография под фюзеляжем самолета с супругой колхозника Сарскова Анной.

Жаль, но через полтора года, 13 февраля 1988 года, не стало и Федота Никитича.

Наверное, слишком часто говорили на кухнях о том, что самолет куплен на общие деньги, а не на сарсковские, но не рассказывали о том, что на таком сложном для эксплуатации огромном самолете летчик Федот Орлов совершил десятки дерзких боевых вылетов, уничтожил десятки вражеских самолетов и танков, сотни гитлеровцев. Может быть, именно потому и вернулись домой живыми с фронта 169 иваньковцев? Наверное, и школа рассказывала об этом недостаточно. Хотя я убежден: будь у колхозника Сарскова сто тысяч рублей, он бы отдал все до последней копейки в фонд обороны. Что эти сто тысяч, когда он отдал для защиты Родины более ценное — двух своих сыновей!

Первым похоронка пришла на старшего, Петра. Даже не похоронка, а извещение о том, что он пропал без вести. Это было 21 января 1943 года.

А Николай погиб через полгода, 2 июля. Место захоронения так и осталось неизвестным.

И оборвалась фамилия Сарсковых. Словно сломали ей крылья.

Неужели всему виной обида?

35 лет пролетели как одно мгновение. Теперь и не понять, кто растащил и для чего использовал стенды и экспонаты музея, устроенного в салоне самолета в конце 80-х годов.

Вряд ли сумеем мы назвать и тех, кто вырвал сотни метров дорогостоящего медного кабеля из-под обшивки самолета и сдал в пункты приема цветного металла. Хотя самолет стоит не в чистом поле, а в самом центре села.

Якобы неизвестны и имена тех, кто, ободрав полностью внутреннюю обшивку самолета, принялся за внешнюю. И конечно же, не установить, кто именно при наличии дома или во дворе чистых и опрятных туалетов начал использовать салон самолета и его отсеки для того, чтобы справлять именно там свои естественные надобности.

Гордость села, района и республики, один из редчайших экспонатов во всей Европе стал местом проявления вандализма и беспамятства.

Не в том ли дело, что в декабре 1942 года внесение 100 тысяч рублей записали на одного Андрея Сарскова? Если да, неужели эта обида таится в сердцах иваньковцев столько лет, передается из поколения в поколение чуть ли не на генном уровне?

Не только местные, но и приезжие гости не прочь прибарахлиться за счет самолета. Уже не раз заезжали вездесущие прохиндеи. Сомнительные дельцы якобы от имени руководства авиакорпораций дозваниваются до иваньковцев с предложением выступить в роли посредников. Мол, мы самолет разрежем, увезем, отремонтируем и привезем обратно.

Сказать, что проблемой сохранности самолета вовсе никто не занимался, было бы неправдой. Еще в 2013 г. военный комиссариат республики обратился в администрацию Иваньково-Ленинского поселения с предложением передать самолет на баланс военкомата, чтобы после восстановления установить в г. Чебоксары. 1 октября того же года состоялось 30-е внеочередное собрание депутатов Иваньково-Ленинского сельского поселения, которое с таким предложением согласилось и своим решением № 30/1 передало его военкомату республики. Правда, никто его так и не забрал до сих пор.

Порядок наведут гости?

7 мая 2014 г. в Минкультуры республики прошло заседание круглого стола в связи с обращением жителей деревни М. Ямаши Ядринского района (родной деревни Федота Орлова) о содействии в перебазировании и установке боевого самолета ЛИ-2 (путаница самолетов Ли-2 и Ил-14 проходит не только здесь) Героя Советского Союза Ф.Н. Орлова на его малой родине или в парке Победы в Чебоксарах. Участники круглого стола посчитали целесообразным перебазирование самолета ИЛ-14 в город Чебоксары, где за ним, как за памятником истории Великой Отечественной войны, будет осуществляться должный уход.

Удручает не только состояние самого самолета, но и территории вокруг него — мусор, крапива в рост человека. Но больше всего поражает отношение сельчан и администрации поселения. Уж собраться всем селом и убраться вполне можно бы. Не дожидаясь, пока из столицы республики приедет Полина Груздева из отряда «Георгиевская лента» Чувашского госуниверситета и уберет этот годами накопленный мусор. Кстати, многие сельчане проходили мимо, смотрели одобрительно — мол, хорошее дело делает девушка! Но никто не присоединился.

Да, для ремонта самолета нужны средства. И немалые. Но для того, чтобы не гадить в нем, не растаскивать его по кускам, средств никаких не нужно. Нужна административная и политическая воля.

Собирались ли хоть раз с 1942 года иваньковцы на сельский сход для решения судьбы самолета? Чувствуют ли свою персональную ответственность за его судьбу?

Не их ли дети и внуки привели в «инвалидное» состояние некогда строевой самолет? Не потому ли и молчат они про разграбление самолета на глазах всего села? Расследовались ли случаи варварского разграбления внутренней обшивки, приборов управления, кабелей? «Не раз вызывали полицию — утверждает глава администрации Иваньково-Ленинского поселения Валентин Шугуров. — Да все что-то никого так и не наказали».

Между тем стоимость металла, из которого сделан самолет, по минимальной цене пунктов приема не менее 1 миллиона рублей. Уместно вспомнить, что в соответствии с частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ любой факт попытки демонтажа самолета рассматривается как покушение на хищение в особо крупном размере, за такое действие предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Памятник ждет помощи

Не пора ли администрации поселения использовать свои предусмотренные законом права?

Поисковое сообщество Чувашии еще в сентябре направило в администрации района и Иваньково-Ленинского сельского поселения свои предложения по сохранению самолета-памятника. Прежде всего необходимо организовать его охрану. Вызывает сожаление, что и в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия окончания Второй мировой войны продолжается глумление над этим памятником подвигу жителей села Иваньково-Ленино, сумевшим в сложные годы войны приобрести на свои сбережения самолет для Военно-воздушных сил СССР, повреждение и растаскивание его из хулиганских побуждений или для извлечения дохода путем сдачи в металлолом.

Давно необходимо принять самолет-памятник на баланс сельского поселения и привлечь полицию к его охране, возбуждать уголовные дела по каждому факту попыток демонтажа самолета. Нельзя оставлять Иванково-Ленино один на один со свалившейся проблемой, хотя и возникла она в немалой степени по вине самих же жителей.

В первую очередь слово за военным комиссариатом республики, инициировавшим в свое время передачу ему самолета. Возьмет ли он ответственность за дальнейшую судьбу памятника, изыщет ли необходимые средства для этого? И в руководстве республики, и в военкомате Чувашии, и в ее столице — новые люди. Хотелось бы, чтобы у них нашлось время для рассмотрения этого давно перезревшего вопроса не в последнюю очередь. Свою помощь в разработке путей выхода из ситуации и в дальнейшем использовании памятника могло бы оказать Минкультуры республики. Была бы полезна и помощь вузов республики, особенно института туризма и сервиса. Наша креативная студенческая молодежь могла бы предложить немало интересных проектов, связанных с самолетом-памятником.

Только ли самолет взывает сегодня о помощи? Еще одним немым укором стоит в центре села здание старого правления колхоза со снятой кровлей. В селе Иваньково в 1920 году проживало около 5 тысяч человек. Сегодня числится около 500. Не будет ли так, что через следующие 100 лет в Иваньково-Ленино останется 50 человек?

Иваньково-Ленино — село со сломанными крыльями? Доказать обратное могут только сами его жители.

Фото Госистархива Чувашии

10 июля 1944 г., через полтора года после внесения колхозником Андреем Сарсковым спорной суммы в 100 тысяч рублей, самолет был передан Федоту Орлову.