В Алатыре от COVID-19 вылечили 97-летнего пациента

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как известно, новая коронавирусная инфекция представляет наибольшую опасность для пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями. Между тем, сотрудникам Алатырской районной больницы удалось вылечить 97-летнего участника Великой Отечественной войны.

Ветерана госпитализировали 15 августа с температурой 38,5 и подозрением на пневмонию. Рентген подтвердил диагноз, затем был получен положительный результат анализа на COVID-19.

По словам сотрудников медучреждения, несмотря на острое течение болезни (помимо лекарственной терапии применялся аппарат ИВЛ) и общее тяжелое состояние, пациент не «раскисал», поддерживал соседей по палате и покорил всех своей стойкостью.

Лечение прошло успешно, в данный момент ветеран готовится к выписке.

 

Фото alatyr-crb.med.cap.ru

Опубликовано: 31 августа 2020 г.


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