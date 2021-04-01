Ректоры рассказали о своих вузах и пригласили на Дни открытых дверей

Что интересного приготовили вузы Чувашии будущим абитуриентам на Днях открытых дверей, куда стоит пойти учиться, чтобы потом гарантированно устроиться на работу — об этом и многом другом рассказали ректоры высших учебных заведений республики на брифинге, прошедшем в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер». Организовало встречу Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Кроме представителей СМИ, к онлайн эфиру присоединились и школьники.

Вице-премьер — руководитель Минобразования Чувашии Алла Салаева еще и как мама десятиклассника понимающе заметила, что перед выпускниками сейчас стоит серьезный выбор: уехать на учебу в другие регионы или остаться в родной республике. «Могу заверить, что чувашские вузы, предприятия, республика в вас заинтересованы», — обратилась она к молодежи.

Ну а кто может лучше всех рассказать о вузе, как не те, кто там учится? Без заученных фраз, по-свойски студенты в видеосюжетах знакомили будущих абитуриентов со своими «альма матер». Так, энергичные студенты ЧГУ предлагали «прокачать» мозги в науке, а учащиеся Волжского филиала МАДИ приглашали присоединиться к разработке универсального дорожного покрытия, намекая на перспективное будущее…

ЦИФРА Более 300 школ Чувашии подключились к прямой трансляции встречи ректоров

Обошлись без официоза и ректоры, коротко поведав о главном. Ректор ЧГУ Андрей Александров сделал акцент на современных вузовских лабораториях и кафедрах, организованных совместно с партнерами университета — ведущими предприятиями Чувашии, кстати, весьма заинтересованными в молодой смене. «Помимо инженерных специальностей, крайне востребованными остаются медицинские направления», — добавил Андрей Юрьевич. А вот относительно недалекого будущего он предположил, что через пять лет цифровые компетенции охватят абсолютно все отрасли, поэтому стоит обратить внимание на направления, связанные с информатикой, программированием, работой с данными.

Ректор ЧГПУ Владимир Иванов подметил, что и профессия учителя сейчас как никогда востребована в Чувашии. Поддержала его и Алла Салаева: «Педагоги нам очень нужны! В ближайшие годы будут строиться шесть школ в Чебоксарах, обсуждается вопрос строительства школ в Цивильске и Мариинско-Посадском районе. В Моргаушском районе уже в этом году откроется первая в стране аграрная школа».

Востребованы нынче и специалисты агропромышленного комплекса — добавил ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев. «Сегодня АПК — это просто космос, высокий интеллект и цифровизация», — воодушевлял он молодых людей.

Свои презентации подготовили также и руководители чебоксарских филиалов Российского университета кооперации, Московского политеха, Московского гуманитарно-экономического университета, Российской академии народного хозяйства и госслужбы, а также Чувашского государственного института культуры и искусств…

Между тем, в эфир поступали вопросы от выпускников. В частности, ребята беспокоились, в каких условиях они будут сдавать экзамены и поступать, есть ли в этом году для них какие-то послабления? Полная информация о правилах и порядке приема на обучение представлена на вузовских сайтах. Впрочем, о некоторых новшествах ректоры все же рассказали на встрече.

Вряд ли принятые корректировки можно назвать послаблениями, но то, что поступать станет проще — это факт, говорили они. Одно из существенных изменений, например, в порядке зачисления. В первую волну документы подают победители олимпиад, льготники и целевики, во вторую — абитуриенты в общем конкурсе (ранее зачисление на общих основаниях было двухэтапным, что вносило путаницу). Кроме того, вуз теперь разрешает принять участие в конкурсе на основании лучшего результата предмета по выбору. Например, абитуриент поступает на факультет информатики. Раньше ему нужны были русский, профильная математика и физика, а сегодня, если, кроме прочего, он сдавал еще и информатику и сдал ее успешнее физики, молодой человек может предоставить для поступления более высокие баллы. Словом, новые правила должны существенно помочь поступающим.

Для удобства старшеклассников, еще не определившихся с будущей профессией, возможно, уже к следующему году будет создан виртуальный путеводитель по чувашским вузам. «Подготовим серьезную маршрутизацию, — обнадежила Алла Салаева. — Подключим вузы и предприятия, разработаем подходы, чтобы заинтересовать молодежь широкими возможностями, которые они предлагают сегодня». Ну а пока школьники, родители и учителя могут прийти в вузы на Дни открытых дверей, гостей здесь ждут до 27 апреля.