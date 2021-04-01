В республике создана новая детская хоккейная команда «Метеор»

На днях прошла презентация коллектива в Региональном центре по хоккею.

В Чувашии получает развитие все больше направлений адаптивного хоккея. Сначала была создана команда по следж-хоккею «Атал». Кстати, несколько воспитанников коллектива уже привлекались на тренировочные сборы с молодежной сборной России по этому виду спорта, а сам «Атал» продолжает играть в турнирах разного уровня. В начале февраля, например, команда победила на соревнованиях по следж-хоккею «Перле — Вместе». О перипетиях состязаний «СЧ» уже рассказывала.

В прошлом году началась история второй в России команды по хоккею для незрячих «Юман». Ребята из этого коллектива уже сыграли несколько матчей и не намерены останавливаться на достигнутом уровне.

И вот теперь в республике при поддержке благотворительного фонда «Это чудо» появилась команда по специальному хоккею «Метеор». Особенность этой дружины в том, что в ней играют дети с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными заболеваниями.

«Ребята занимаются с января. Детям очень нравятся тренировки, и они с нетерпением ждут их, — отметила вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева. — Во время занятий дети становятся более активными, подвижными».

Все ребята в команде из Кугесьской школы-интерната. На данный момент в коллективе занимаются 13 человек в возрасте от 10 до 15 лет, и набор еще продолжается. Тренировки проходят два раза в неделю. С командой работает опытный наставник Владимир Петров, который прошел специальное обучение методике преподавания адаптивного хоккея.

«Нашим юным хоккеистам хочу сказать: добро пожаловать в спортивную семью Чувашской Республики! Спортивных вам успехов!» — со словами напутствия обратилась к команде «Метеор» замминистра спорта региона Ольга Букина.

«Нашей школе хоккей принесет много пользы, потому что это командная игра, где развивается сила воли, стремление к победам», — подчеркнул на представлении команды «Метеор» директор Кугесьской школы-интерната Алексей Ефимов.

Во время презентации команды хоккеисты «Метеора» получили игровые свитеры и всю необходимую экипировку для игры.

Также у ребят появилась возможность провести тренировку вместе с хоккеистами клуба «Сокол-2011». Игроки «Метеора» с удовольствием выполняли упражнения, которые показывали им ребята из «Сокола».

Фото cap.ru

Главная задача команды «Метеор» — социальная адаптация и физическая реабилитация детей.