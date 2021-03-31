Аварию на внутридомовом водопроводе должны локализовать в течение 30 минут

Недавно при ремонте квартиры и установке новой сантехники из-за бракованной детали холодная вода хлынула на жилплощадь нижних соседей. Нервный стресс у «топителя» (автора этих строк) был бы еще серьезнее, если бы бригада аварийной службы оперативно не подъехала. Но бывает и по-другому…

Свою историю рассказал прокурору один из жильцов дома 18 по улице Короленко в Чебоксарах. Поводом к обращению послужило длительное, по мнению заявителя, время реагирования аварийных служб на заявку о затоплении его квартиры водой с верхних этажей. В ходе проверки выяснилось — заявка о затоплении поступила в аварийно-диспетчерскую службу (ООО «Жилищная компания») 31 мая прошлого года в 20 часов 20 минут. По действующему законодательству такая служба обеспечивает локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки. Однако в нарушение этих требований локализация аварии (отключение подачи воды по заявке гражданина) произошла в час ночи 1 июня, то есть по истечении более 4 часов с момента регистрации заявки.

Понятно, что такая «оперативность» повлекла увеличение ущерба, причиненного затоплением квартиры. Ответственность за качество работы аварийно-диспетчерских служб несут организации по обслуживанию жилищного фонда. По этой причине прокуратура Ленинского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований) в отношении генерального директора ООО «УК «Богданка» и направила его для рассмотрения в уполномоченный орган.

В прокуратуре отмечают, что за такое нарушение должностному лицу может быть назначено наказание в виде штрафа от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.