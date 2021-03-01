В Чебоксарах загорелся литейный цех

Возгорание произошло ранним утром 25 марта на территории ОАО «Текстильмаш» по проезду Машиностроителей. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, пламя охватило один из цехов площадью около ста квадратных метров, арендованный под литейное производство. И хоть само производственное помещение огнеборцам удалось потушить в течение часа, в пожаре было уничтожено около 100 кг сырья и повреждена часть находившегося в здании имущества. В ликвидации пожара было задействовано девять единиц основной и специальной техники.
Опубликовано: 25 марта 2021 г.
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