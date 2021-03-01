Мастер осужден за ожог глаз работника соляной кислотой

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Новочебоксарске 58-летний мастер смены одного из цехов Химпрома признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений работнику.
Как сообщала «СЧ», в начале февраля прошлого года мастер, находясь в цехе по производству соляной кислоты, допустил ряд нарушений правил техники безопасности и охраны труда. В частности, не проконтролировал правильное использование 55-летним работником цеха противогаза и допустил его к работе без оформления наряда-допуска на выполнение газоопасных работ. В результате при замене насоса трубопровода мужчина получил химической ожог обоих глаз, на одном зрение до сих пор не восстановилось. Суд приговорил мастера к 40-тысячному штрафу.

Опубликовано: 18 марта 2021 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.