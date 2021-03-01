Мастер осужден за ожог глаз работника соляной кислотой

В Новочебоксарске 58-летний мастер смены одного из цехов Химпрома признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений работнику.

Как сообщала «СЧ», в начале февраля прошлого года мастер, находясь в цехе по производству соляной кислоты, допустил ряд нарушений правил техники безопасности и охраны труда. В частности, не проконтролировал правильное использование 55-летним работником цеха противогаза и допустил его к работе без оформления наряда-допуска на выполнение газоопасных работ. В результате при замене насоса трубопровода мужчина получил химической ожог обоих глаз, на одном зрение до сих пор не восстановилось. Суд приговорил мастера к 40-тысячному штрафу.