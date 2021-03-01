АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ

проректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»

«В рамках третьего сезона проекта «Профстажировка 2.0» около шести тысяч студентов подали заявки на кейсы и после одобрения работодателями получили возможность написать по ним свои дипломные и курсовые работы. Победителями конкурса студенческих работ стали 589 человек из 59 регионов страны. Их решения были признаны самыми актуальными и готовыми к реализации. Теперь ребята получат приглашения на стажировки и практики от 167 компаний — партнеров нашего проекта. В числе лидеров по количеству победителей третьего сезона оказались Алтайский край, Оренбургская и Брянская области, Краснодарский край, Тюменская область и Чувашская Республика».