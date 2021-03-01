На чебоксарском «НПП ЭКРА» появился первый экскурсовод

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках программы развития промышленного туризма гид будет рассказывать о предприятии. Первыми его экскурсантами стали студенты Чебоксарского электромеханического колледжа, которые изучают электрическое и электромеханическое оборудование.
По словам вице-премьера республиканского правительства — министра экономического развития Дмитрия Краснова, студенты были впечатлены экскурсией. «Знакомство с предприятием совместно с экскурсоводом — хороший пример качественного туристического продукта», — подчеркнул он.

Опубликовано: 17 марта 2021 г.


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