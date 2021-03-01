На чебоксарском «НПП ЭКРА» появился первый экскурсовод

В рамках программы развития промышленного туризма гид будет рассказывать о предприятии. Первыми его экскурсантами стали студенты Чебоксарского электромеханического колледжа, которые изучают электрическое и электромеханическое оборудование.

По словам вице-премьера республиканского правительства — министра экономического развития Дмитрия Краснова, студенты были впечатлены экскурсией. «Знакомство с предприятием совместно с экскурсоводом — хороший пример качественного туристического продукта», — подчеркнул он.