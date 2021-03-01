На конкурс «Узорчатый занавес» номинировано 11 премьер прошлого года

В Чувашии названы номинанты главного республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав», который в этом году пройдет в 21-й раз. Итоги подведут в Международный день театра, 27 марта.

На конкурс, организаторами которого выступают Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики и Союз театральных деятелей Чувашии, по традиции все государственные театры Чувашии выдвигают свои лучшие постановки, созданные за последний год. В этом году «Узорчатый занавес» ждут с особенным нетерпением — из-за пандемии в 2020 году конкурс не проводился. Тем не менее даже в условиях ограничений театры ставили спектакли и собирали залы, пусть и неполные. И вот настало время представить свои работы профессиональному жюри.

Так, Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова представит спектакли «Кто Принцессу поцелует?» по произведению Юлия Кима, режиссер-постановщик — Алексей Герасимов, и «Пилĕк пăтлă юрату» (Чайка) по Антону Чехову, режиссер-постановщик — народный артист СССР Валерий Яковлев. Премьеры спектаклей состоялись в конце 2019 года.

Чувашский государственный театр кукол покажет совсем свежие спектакли: «Серебряное копытце» по Павлу Бажову, режиссер-постановщик — Юрий Филиппов, и «Три толстяка» по произведению Юрия Олеши, режиссер-постановщик — Антонина Добролюбова. Обе премьеры кукольники представили в декабре прошлого года.

Русский драмтеатр подготовил детский спектакль «Тайна зеркала Бабы Яги. Чудеса новогодней ночи», режиссер-постановщик — Юлия Дедина, и спектакль «Поединок» по повести Александра Куприна, режиссер-постановщик — Игорь Лебедев. Оба — прошлогодние премьеры.

Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля выдвинул спектакль «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Николая Шувалова, режиссер-постановщик — Дмитрий Михайлов, премьера которого состоялась 20 декабря 2020 года, и романтическую феерию-мюзикл «Алые паруса» по пьесе Павла Морозова, режиссер-постановщик — Байрас Ибрагимов. Впервые ее показали зрителям 27 ноября.

Театр оперы и балета также подготовил недавние новинки: музыкальную сказку «Царевна-лягушка» Никиты Удочкина, режиссер-постановщик — Анатолий Ильин, и оперу «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини, режиссер-постановщик — Максим Жучин.

В Чувашском экспериментальном театре драмы выдвинули спектакль «Рыбка, Васька и Пес с ними…» по пьесе Александра Штендлера, режиссер-постановщик — Владимир Глушков. Впервые его показали на сцене 7 октября 2020 года.